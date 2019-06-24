Дочь Валерия Меладзе ушла от мужа: подробности

Старшая дочь Валерия Меладзе болезненно переживает развод

На днях стало известно, что счастливый брак дочери Валерия Меладзе обернулся крахом. 28-летняя Инга ушла от своего мужа всего через два года после свадьбы. По словам друзей, девушка очень болезненно переживает расставание и отказывается обсуждать эту тему даже с родными.

Отметим, в октябре 2017-го старшая дочь Валерия Меладзе, на тот момент 25-летняя Инга, пышно отпраздновала свадьбу в Марракеше. Ее избранником стал журналист марокканского происхождения Нури Вергезе. Расписалась пара еще раньше - в январе того же года в Кембридже. Однако тогда свадьба прошла скромно и без присутствия звездного отца Инги – на тот момент у Валерия Меладзе был слишком плотный график.

Свадьба дочери Валерия Меладзе Фото: instagram.com/ingameladze

Инга и Нори познакомились 12 лет назад во время учебы в Великобритании, а потом экс-супруги вместе поступили в Оксфордский университет.

К слову, звездному отцу Инги – певцу Валерию Меладзе, вчера, 23 июня, исполнилось 54 года. Комментировать проблемы старшей дочери он отказывается.

Ранее мы также показали первые фото со свадьбы Алины Гросу.

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