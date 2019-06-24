Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Дочь Валерия Меладзе ушла от мужа: подробности

Старшая дочь Валерия Меладзе болезненно переживает развод

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:12

На днях стало известно, что счастливый брак дочери Валерия Меладзе обернулся крахом. 28-летняя Инга ушла от своего мужа всего через два года после свадьбы. По словам друзей, девушка очень болезненно переживает расставание и отказывается обсуждать эту тему даже с родными. 

Отметим, в октябре 2017-го старшая дочь Валерия Меладзе, на тот момент 25-летняя Инга, пышно отпраздновала свадьбу в Марракеше. Ее избранником стал журналист марокканского происхождения Нури Вергезе. Расписалась пара еще раньше - в январе того же года в Кембридже. Однако тогда свадьба прошла скромно и без присутствия звездного отца Инги – на тот момент у Валерия Меладзе был слишком плотный график.

Свадьба дочери Валерия Меладзе
Свадьба дочери Валерия Меладзе
Фото: instagram.com/ingameladze

Инга и Нори познакомились 12 лет назад во время учебы в Великобритании, а потом экс-супруги вместе поступили в Оксфордский университет.

К слову, звездному отцу Инги – певцу Валерию Меладзе, вчера, 23 июня, исполнилось 54 года. Комментировать проблемы старшей дочери он отказывается.

Ранее мы также показали первые фото со свадьбы Алины Гросу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Алексей Вертинский рассказал о главной женщине в его жизни Катя Осадчая без макияжа призналась, что планирует сделать этим летом Редкий кадр: Ирина Билык показала старшего сына Беременная Санта Димопулос очаровала сеть трогательным кадром
Валерий Меладзе дети звезд
Реклама

Новости партнеров

Формирование перца: 3 шага к большому урожаю (фото)
Формирование перца: 3 шага к большому урожаю (фото)
Бывшая жена Валерия Меладзе поблагодарила его за измену
Бывшая жена Валерия Меладзе поблагодарила его за измену
Азиза: «После того случая Тальков не смел взглянуть мне в глаза»
Азиза: «После того случая Тальков не смел взглянуть мне в глаза»
Назван самый полезный суп
Назван самый полезный суп

Популярные статьи

Сегодня, 15:03Fun

24 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Сегодня, 08:51Travel

Куда поехать в июле 2019: необычные курорты в Европе

Сегодня, 08:07Шоу-бизнес

Сказочная принцесса: появились первые фото со свадьбы Алины Гросу

Сегодня, 07:25Техно

Вселенская авария: Млечный Путь столкнулся с темной материей

Вчера, 19:44Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 14:44Афиша

КиевПрайд 2019: как в столице прошел марш равенства

Вчера, 10:15Техно

Конец истории: Xiaomi отказалась от популярных смартфонов

Вчера, 07:57Fun

23 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 23-29 июня для всех знаков зодиака

22 июняШоу-бизнес

Принц Гарри сделал резкое замечание Меган Маркл: видео

22 июняTravel

Куда поехать на море в Украине: лучшие июльские направления

22 июняEvents

Выпускной 2019: поздравления в прозе и открытки

22 июняFun

22 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

22 июняТехно

Почта отказалась доставлять смартфоны Huawei

21 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

21 июняШоу-бизнес

Яне Соломко запретили выезд из Украины

Новости партнеров

Что делать дачникам и садоводам, если жара затянется?
Что делать дачникам и садоводам, если жара затянется?
10 признаков, что муж хочет развестись и бросить тебя
10 признаков, что муж хочет развестись и бросить тебя
Почему отекает лицо у женщин: 9 неожиданных причин
Почему отекает лицо у женщин: 9 неожиданных причин
7 кухонных приборов, от которых давно пора избавиться
7 кухонных приборов, от которых давно пора избавиться
5 мифов об уходе за зубами
5 мифов об уходе за зубами
«Перед операцией думал, что будет с родными, если меня не станет»
«Перед операцией думал, что будет с родными, если меня не станет»
Кончіта
Кончіта "вигуляла" новий образ
Почему велосипедисты и пешеходы живут дольше остальных
Почему велосипедисты и пешеходы живут дольше остальных
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь