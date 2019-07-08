Дочь Веры Брежневой показала бойфренда: романтичное фото

Старшая дочь Веры Брежневой встречается с парнем

Соня Киперман Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Старшая дочь Веры Брежневой недавно отметила 18-летие. Соня Киперман уже продолжительное время встречается с молодым человеком, и только сейчас девушка решилась рассекретить его имя - Мэтт Кэннон. Судя по странице парня в Instagram, он занимается музыкой.

Дочь Веры Брежневой продемонстрировала вокальные данные:

Кроме того, в соцсети Соня Киперман опубликовала фото со своим избранником – жгучим кудрявым брюнетом. На снимке юные влюбленные нежно смотрит друг на друга, облокотившись на велосипед.

"Один из немногих удачных совместных снимков | в восторге от красоты", – подписала фото Соня Киперман.

Соня Киперман показала бойфренда Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Отметим, кадр принадлежит объективу звездного фотографа – Екатерины Кондратьевой. Среди ее моделей – Даша Астафьева и Артем Ким, украинский боксер Александр Усик, Вера Брежнева, группы KAZKA, "ВИА Гра" и другие.

К слову, старшая дочь Веры Брежневой занимается моделингом. Соня Киперман следит за фигурой и регулярно демонстрирует свои формы в Instagram. Сложно не заметить, что девочка выросла копией звездной мамы.

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