Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Дочь Веры Брежневой показала шикарную фигуру в купальнике

Девушка опубликовала солнечные фото в соцсети

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:02
Соня Киперман
Соня Киперман
Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Дочь знаменитой певицы Веры Брежневой Соня выросла настоящей красавицей и копией мамы. В социальных сетях она щедро делится снимками из своей повседневной жизни. Так, 18-летняя София разместила на своей странице в Instagram два фото в купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.

Соня Киперман
Соня Киперман
Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Один из снимков восхищенно прокомментировала ее мама Вера Брежнева: "Wooow". Также в комментария комплименты девушки написали ее подписчики: "Какие ножки", "Ты настоящий ангел", "Красотка Соня", "Очень красивая", "Шикарна", "Красавица".

Соня Киперман
Соня Киперман
Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Напомним, Вера Брежнева, которая родилась, выросла и начала эстрадную карьеру в Украине, заявила, что никогда не считала себя украинской певицей. По словам артистки, Украина сама не воспринимала ее таковой. Кроме того, в своем заявлении Вера Брежнева упомянула, что украинским артистом считается тот, у кого есть украинская песня. Отметим, публика отреагировала на скандальное заявление Веры Брежневой. Мнения пользователей сети разделились.

Ранее мы писали, что Вера Брежнева показала, как отметила 37-летие.

Смотрите видео о самых дорогих купальниках мира:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
17-летняя дочь Веры Брежневой показала идеальную фигуру в купальнике Главное за неделю: Снежана Бабкина беременна, а Вера Брежнева сделала скандальное заявление Вера Брежнева прокомментировала развод сестры с Александром Цекало
Вера Брежнева соня киперман
Источник: Сегодня

Новости партнеров

Носова питалась на помойке и умирала в окружении крыс
Носова питалась на помойке и умирала в окружении крыс
Так больше не носят. Устаревшие модели, которые пора выбросить
Так больше не носят. Устаревшие модели, которые пора выбросить
Андрей Миронов: роман с Фатеевой, два брака и любовницы
Андрей Миронов: роман с Фатеевой, два брака и любовницы
Заворотнюк объяснила, почему назвала новорожденную дочь Милой
Заворотнюк объяснила, почему назвала новорожденную дочь Милой

Популярные статьи

Сегодня, 15:04Fun

Вербное воскресенье 2019: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

Сегодня, 11:19Шоу-бизнес

Олег Винник предстал в новом необычном образе

Сегодня, 09:49Fun

Голые студенты выжили после трех недель блужданий по джунглям

Сегодня, 08:59Fun

Женщина одновременно родила от двух разных мужчин

Сегодня, 08:02Шоу-бизнес

23-летняя дочь Эминема показала идеальную фигуру в купальнике

Сегодня, 05:16Психология

Гороскоп на сегодня: у Стрельцов очень активный день, а Водолеи могут получить премию

Вчера, 15:16Стиль

Желтый ей к лицу: Тина Кароль в боди подчеркнула пышный бюст

Вчера, 13:19Fun

26 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

25 мартаWellness

Почему появляются синяки под глазами и как с ними бороться

25 мартаFood

Как приготовить куличи на Пасху: ТОП-5 проверенных рецептов

25 мартаFood

Как приготовить самый вкусный кулич на Пасху: рецепт Татьяны Литвиновой

25 мартаТехно

Google готовит неприятности пользователям Gmail

25 мартаАфиша

Это официально: сериал "Сверхъестественное" закрывают после 15-го сезона

25 мартаFun

Поющая на свадьбе свидетельница довела свидетеля до обморока: видео

25 мартаТехно

NASA получили "посмертное" послание с Марса

25 мартаТехно

Смартфоны на Android быстро разряжаются: найдена причина

Новости партнеров

«Я променял жену на молодую девушку и теперь живу как в тюрьме»
«Я променял жену на молодую девушку и теперь живу как в тюрьме»
Бойфренд Юлии Началовой: «Мы себя обнадеживали»
Бойфренд Юлии Началовой: «Мы себя обнадеживали»
Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз
Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз
Готовлю уже три дня подряд. Пирог просто чудо!
Готовлю уже три дня подряд. Пирог просто чудо!
Кравец рассказала, почему не хочет выступать в Comedy Woman
Кравец рассказала, почему не хочет выступать в Comedy Woman
Ксения Собчак и Константин Богомолов больше не скрывают роман
Ксения Собчак и Константин Богомолов больше не скрывают роман
​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?
​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?
Названы вызывающие преждевременную смерть продукты
Названы вызывающие преждевременную смерть продукты