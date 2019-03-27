Дочь Веры Брежневой показала шикарную фигуру в купальнике

Девушка опубликовала солнечные фото в соцсети

Соня Киперман Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Дочь знаменитой певицы Веры Брежневой Соня выросла настоящей красавицей и копией мамы. В социальных сетях она щедро делится снимками из своей повседневной жизни. Так, 18-летняя София разместила на своей странице в Instagram два фото в купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.

Соня Киперман Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Один из снимков восхищенно прокомментировала ее мама Вера Брежнева: "Wooow". Также в комментария комплименты девушки написали ее подписчики: "Какие ножки", "Ты настоящий ангел", "Красотка Соня", "Очень красивая", "Шикарна", "Красавица".

Соня Киперман Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Напомним, Вера Брежнева, которая родилась, выросла и начала эстрадную карьеру в Украине, заявила, что никогда не считала себя украинской певицей. По словам артистки, Украина сама не воспринимала ее таковой. Кроме того, в своем заявлении Вера Брежнева упомянула, что украинским артистом считается тот, у кого есть украинская песня. Отметим, публика отреагировала на скандальное заявление Веры Брежневой. Мнения пользователей сети разделились.

Ранее мы писали, что Вера Брежнева показала, как отметила 37-летие.

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