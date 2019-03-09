Дочь Владимира Этуша сообщила, где похоронят легенду советского кино

Народного артиста СССР похоронят на Новодевичьем кладбище, в аллее актеров Театра им. Вахтангова

Легенда советского кино Владимир Этуш Фото: Getty Images

Народного артиста СССР Владимира Этуша похоронят на Новодевичьем кладбище, в аллее актеров Театра им. Вахтангова. Гражданская панихида пройдет в самом театре. Об этом сообщила дочь актера Раиса Этуш, передает Telegram-канал Mash.

По словам дочери, в последнее время у актера были проблемы с сердцем и много "болячек".

Лучшие роли Владимира Этуша:

Напомним, о смерти легендарного актера Владимира Этуша стало известно сегодня, 9 марта. Актер скончался в одной из московских больниц. Отвезли его туда накануне из-за ухудшившегося состояния. Ранее Этуш перенес инсульт, тогда врачам удалось его спасти.

Ранее "Сегодня" сообщали о смерти известного украинского актера Сергея Романюка. Народный артист Украины умер на 66-м году жизни. Актер скончался в Ивано-Франковске.

Романюк много снимался в кино. Наиболее известные фильмы с его участием: "Роксолана", "Черная Рада", "День рождения буржуя 2", "Мамай", "Возвращение Мухтара 2", "Иван Сила и Владыка Андрей".

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