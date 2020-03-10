Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции

15-летняя Захара и 13-летняя Шайло попали под нож

44-летняя актриса Анджелина Джоли, которая была инициатором отношений с Брэдом Питтом, откровенно рассказала об операциях своих дочерей – 15-летней Захары и 13-летней Шайло. Оказывается, что голливудская звезда провела последние два месяца в медицинских учреждениях.

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Свое признание Джоли разместила в колонке для издания Time. Перед тем, как афишировать подробности жизни своих дочерей, она согласовала публикацию блога с девочками. Первой под нож хирурга попала 13-летняя Захара, а позже из-за проблем с бедром была прооперирована и 13-летняя Шайло. Такой сложный период в их жизни только укрепил семью. Кинозвезда увидела, как ее дочери заботятся друг о друге и трепетно относятся.

Анджелина Джоли с дочерью Шайло Фото: Getty Images

"Я видела, как мои девочки так легко друг другу уступали и ставили не себя на первое место. Я чувствовала радость от того, что они любят друг друга. Они понимают, что бороться с проблемами со здоровьем и бороться за выживание и выздоровление — это то, чем можно гордиться", – призналась Анджелина.

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Напомним, ранее в беседе с журналистами Harper's Bazaar Анджелина Джоли заговорила о бывшем муже Брэде Питте, планах на будущее, отношениях с детьми и внутренних переживаниях.

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