Дочери Ольги Фреймут и Лилии Ребрик вышли на подиум

Лилия Ребрик появилась на вечеринке на последнем месяце беременности

Лилия Ребрик. Фото: пресс-служба

В столичном отеле состоялось мероприятие Junior Fashion week. JFW Main event — главное шоу украинской детской Недели моды, в рамках которого проходят совместные показы украинских и зарубежных брендов.

В качестве моделей в этот вечер на подиум вышли дочь телеведущей Ольги Фреймут – Злата, дочь известного спортсмена Эльбруса Тадеева – Ева, дочь телеведущей Даши Трегубовой – Полина, внучки певицы Оксаны Билозир – Лиза и Анна-Мария, дочь актрисы и ведущей Лилии Ребрик – Диана. Лилия Ребрик появилась на вечеринке на последнем месяце беременности – совсем скоро в звездном семействе ждут прибавления.

Злата Митчел Фото: пресс-служба

Лилия Ребрик с дочерью Дианой Фото: Instagram

Дочь Лилии Ребрик на подиуме Фото: пресс-служба

Ведущая вечера Марыся Горобец призналась, что в разных странах и городах, а особенно в Париже, на улицах она часто встречает детей и родителей в похожих нарядах. В последнее время family look невероятно моден во всем мире. После этого на сцене появились именитые мамы со своими детьми в одинаковых нарядах от Натэллы Надеждиной.

Модельер Александр Груша одел своих моделей в роскошные наряды из дорого шелка и изящных кружев. "На эту коллекцию ушло 150 метров итальянского шелка и 75 метров самых изысканных кружев от знаменитого парижского дома Sophie Hallette, – рассказал кутюрье. – В нескольких нарядах я использовал винтажные кружева 1862 года, купленные на аукционе. Их стоимость 1500 евро за метр!" Кстати, именно в платьях от Груши блистали ведущая Марыся Горобец и основатель Junior Fashion Week Наталья Коваленко.

"Сегодня мы побили все предыдущие рекорды и на подиум за один вечер вышли более 150 детей-моделей, самой маленькой из которых, всего полтора года! – признается основатель Junior Fashion Week Наталья Коваленко. – Говорят, что с детьми сложно работать. На самом деле это не так. Просто относится к ним нужно как к равным и главное – уметь их слышать!".

Напомним, Ольга Фреймут назвала свои любимые книги.