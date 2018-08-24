Дочки-матери: Яна Соломко похвасталась стройной фигурой в купальнике

На снимке в купальнике также и ее дочь – Кира

Яна Соломко. Фото: Instagram

Известная украинская певица Яна Соломко, которая недавно отдыхала в Майами, удивила своих поклонников стройной фигурой в купальнике. Свое свободное время она проводит с дочерью Кирой на отдыхе за городом. Певица поделилась на своей странице в Instagram яркими снимками.

На одном из фото Яна Соломко демонстрирует фигуру в стильном купальнике. Рядом с ней в таком же купальнике позирует ее маленькая дочка. У Яны на груди красуется принт "Мама", у Киры – "Дочка". В коментариях к публикации поклонники восхитились ярким образом певицы с дочкой.

Яна Соломко с дочкой Фото: https://www.instagram.com/yana.solo

Еще один снимок, на котором певица позирует со своей дочерью в полотенцах. Подписчики также восхитились схожестью мамы и дочки, а также красотой певицы.

Яна Соломко с дочкой Фото: https://www.instagram.com/yana.solo

Напомним, недавно певица Яна Соломко выпустила новый клип "Мата Хари". Новая работа вышла под родовой фамилией – Соломон.