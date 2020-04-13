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"Догулялась!": отец Тони Матвиенко резко отреагировал на беременность дочери в 17 лет

Петр Гончар переживал за дочь

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 19:17

Украинская певица Тоня Матвиенко родила свою 21-летнюю дочь Ульяну в 17 лет. Недавно звезда заявила, что уже ждет от старшей дочки внуков и счастлива от того, что у нее такая большая семья. Но много лет назад, когда Тоня забеременела, ее отец возмутился и даже накричал на нее.

Как рассказала дочь Нины Матвиенко в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина", Петр Гончар тогда сильно разволновался. Мужчина переживал, что его 17-летняя дочь станет мамой и выйдет замуж. Он опасался, что Тоня не справится с ответственностью, которая ляжет на ее плечи с появлением ребенка и мужа. Однако все же одобрил выбор будущей певицы.

"Ну мама сразу очень хорошо отреагировала, а папа такой: "Догулялась!" Потом успокоился, пришел, обнял меня и сказал, что все будет хорошо. А уже утром мне фреш в постель принес", – рассказала Тоня.

Теперешнего супруга Тони отец принял, ведь понял, что между Арсеном Мирзояном и певицей возникла настоящая любовь: "Я все списываю на любовь. Мне кажется, что здесь решает только сердце".

Напомним, Тоня Матвиенко показала архивное фото, на котором ее сложно узнать.

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