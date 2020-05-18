11 лет расплаты: Меган Маркл и принц Гарри задолжали британской казне огромную сумму

Принц Гарри обязуется возместить деньги за ремонт в поместье

Меган Маркл и принц Гарри после выхода из королевской семьи начали возвращать долг в британскую казну. Напомним, что средства в размере 2,4 млн фунтов стерлингов были потраченны на ремонт Фрогмор-хауса. Этот особняк, построенный в 19 веке, супруги получила от королевы Елизаветы II в подарок на свадьбу. На данный момент принц Гарри и Меган Маркл арендовали новый дом в Лос-Анджелесе.

Помимо обновления дизайна интерьера также дом нуждался в обновлении системы газа и водоснабжения. Устаревшие деревянные потолочные балки и перекрытия заменили на новые, а также установили новую систему отопления. Когда герцоги Сассекские сообщили о выходе из семьи, по соглашению с королевой они обязались возместить всю сумму в полном размере.

Как сообщает Harper's Bazaar, с прошлого месяца принц Гарри начал возвращать деньги в казну. Герцог ежемесячно планирует перечислять по 18 тысяч фунтов, а значит на полное покрытие долга уйдет 11 лет.

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Напомним, что в начале мая Меган Маркл проиграла журналистам в суде. Супруга принца Гарри обвинила британский таблоид во вмешательстве в ее личную жизнь, а именно, в публикации письма, которое она написала своему отцу.

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