"Долго ждала этот момент": Злата Огневич позировала в свадебном платье

Злата Огневич пообещала вскоре рассказать, почему примерила свадебное платье

Злата Огневич Фото: instagram.com/zlata.ognevich

33-летняя украинская певица Злата Огневич неоднократно состояла в серьезных отношениях, но до свадьбы дело так и не дошло. А на днях артистка заинтриговала поклонников новым снимком.

На своей странице в Instagram Злата Огневич поделилась фото, на котором позирует в свадебном платье. Кроме того, певица добавила загадочную подпись: "Долго ждала этот момент... Скоро вы все узнаете!".

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Злата Огневич в свадебном платье Фото: instagram.com/zlata.ognevich

В комментариях подписчики Златы засыпали ее комплиментами и вопросами относительно вероятного замужества: "Замуж выходишь?", "Шикарная", "А я как раз собирался делать предложение руки и сердца". Так или иначе, артистка пообещала в скором времени расставить все точки над "і".

Ранее мы писали, что после новогодних праздников Злата Огневич отправилась в Таиланд и поделилась яркими фото и видео.

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