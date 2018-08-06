Долгожданная премьера: LOBODA представила клип на песню SuperSTAR

Многие поклонники отметили, что ждали "беременные танцы" Светланы в клипе

Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Поклонники известной певицы Светланы Лободы ликуют! Артистка представила долгожданный клип на свой новый хит – "SuperSTAR". Премьера состоялась на официальном канале LOBODA на YouTube.

Светлана заинтриговала фанатов выходом клипа более месяца назад. В своем Instagram она опубликовала видео, на котором будучи еще беременной устроила жаркие танцы. В сети разгорелись споры насчет того, являются ли такие танцы приемлемыми для женщин ожидающих ребенка. К слову, LOBODA во второй раз стала мамой в мае этого года. Многие коллеги певицы наоборот поддержали ее. Клип, который поклонники звезды ждут уже больше месяца, тогда так и не вышел, но зато песня успела стать хитом лета.

Многие поклонники отметили, что ждали "беременные танцы" Светланы в клипе. Но, как мы уже сообщали, это видео оказалось лишь тизером к песне.