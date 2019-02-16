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"Должен был вылезать из гроба": Олег Винник рассказал о роли, в которой ему отказали

Артист прослушивался на одну из ролей в мюзикле "Танец Вампиров"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:30
Олег Винник Фото: instagram.com/olegg.vynnyk
Олег Винник
Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Популярный артист Олег Винник в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" рассказал, в каком известном мюзикле ему так и не удалось сыграть.

Артист достиг большого успеха как исполнитель мюзиклов в берлинском театре "Дес Вестенс", который называют немецким эквивалентом Бродвея. "В этом театре в 2003-2004 годах я сыграл Жана Вальжана в мюзикле "Отверженные". В этой роли я выходил на сцену 380 раз", – поделился Олег Винник в интервью "Ранку з Україною". Сейчас в этом театре идет другой известный мюзикл "Танец Вампиров". Как выяснилось, прослушивался на одну из ролей в нем и Олег.

"Это очень популярный мюзикл о графе Крологе. Несколько раз я прослушивался на эту роль, но ни разу мне ее не дали. Видимо потому, что она не хорошая – там нужно было вылезать из гроба. Возможно, и хорошо, что режиссеры не хотели, чтобы я из гроба вылезал к людям", – шутит певец.

Олег Винник Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Напомним, Олег Винник исполнил фрагмент песни "Вовчиця" на немецком языке.

Ранее мы сообщали, что отчаянная фанатка Олега Винника "вырезала" его имя у себя на руке.

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олег винник
Источник: Сегодня
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