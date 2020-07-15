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"Должна буду переехать": дочь Анастасии Заворотнюк покидает родной дом

Сегодня, 15:51

Девушка переезжает из пригорода в Москву

Анна Заворотнюк, дочь больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк, которая ранее прибыла из клиники в свой шикарный коттедж, скоро переезжает от мамы в Москву (сейчас семья проживает за городом). О переезде девушка рассказала на своей странице в Instagram.

Свое решение сменить место проживания Анна объяснила тем, что скучает по шумному мегаполису. Более того, уже осенью, по словам девушки, в ее новой квартире закончится ремонт.

"С начала осени, должен закончиться ремонт в квартире, и я должна буду переехать в центр. С одной стороны, я очень этого жду, потому что после долгой жизни в Нью-Йорке мне не хватает ощущения мегаполиса и кипящей жизни вокруг меня. Я хочу поскорее оказаться в гуще московской жизни и, выходя на улицу, встречать людей, и быть в шаговой доступности от всех благ нашей цивилизации", – написала Анна.

Анна Заворотнюк
Анна Заворотнюк
Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

По словам Заворотнюк-младшей, она будет скучать по природе и навещать родных по выходным.

"Но я уверена, что после переезда я буду скучать и на выходные все равно уезжать за город, потому что ничто не дает мне такое ощущение гармонии и внутреннего спокойствия, как шелест деревьев и пение птиц по утрам", – объяснила девушка.

Анастасия Заворотнюк вышла на связь – смотрите видео:

Напомним, ранее Анна Заворотнюк впервые прокомментировала болезнь матери.

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