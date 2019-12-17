Эксклюзив

"Должна поделиться гонораром": директор "Мисс Украина Вселенная" раскрыла детали контракта с победительницей

Девушкам запрещается выходить замуж на протяжении года

Анна Филимонова Фото: Иван Марчук

Директор конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова, которая занимается этим бизнесом уже 14 лет, раскрыла детали контракта с победительницей. Отметим, что в этом году титул и корону получила Анастасия Суббота.

Смотрите полное интервью с директором конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная" Анной Филимоновой:

Так, в откровенном интервью Сегодня.Lifestyle Анна приоткрыла занавес проведения конкурса красоты и назвала основные условия контракта, который оргкомитет подписывает с победительницей "Мисс Украина Вселенная". Также Филимонова призналась, что с участницами они не подписывают никаких обязательств.

"Мы не можем этого сделать (подписать контракт), пока девушки не станут участницами. Да и как такового контракта с конкурсантками у нас нет. Хотя, как показывает практика, нужно его внедрить. С Анастасией Субботой у нас подписан контракт на три года и первый самый жесткий. Если ей предлагают сотрудничество с определенным брендом, она должна поделиться гонораром. Но мы не жадные (смеется). Делить деньги мы не будем, главное – чтобы предложили сотрудничество", – рассказала Анна.

Анастасия Суббота Фото: instagram.com/awwsaturday

Кроме запрета на замужество на протяжении года, победительница конкурса красоты должна с организаторами согласовывать каждое свое интервью с прессой и публикацию в социальной сети.

"Запрещается на протяжении года выходить замуж, также она должна все свои публичные появления согласовывать с нами заранее. Это касается и публикации фотографий в социальных сетях. Страницу в социальной сети мы не забираем, победительница сама ведет аккаунт. Хотя у меня были подобные мысли, я хотела передать страницу профессионалам, но потом подумала, что так пропадет индивидуальность девушки", – добавила директор "Мисс Украина Вселенная".

Ранее "Мисс Украина Вселенная 2019" Анастасия Суббота призналась, что помогло ей получить корону.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.