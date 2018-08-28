Дом у озера: Джастин Бибер и Хейли Болдуин купили роскошный особняк

Жилье обошлось в 5 миллионов долларов

Джастина Бибера и Хейли Болдуин. Фото: Getty

Отношения и скорая свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин не интересует только ленивого. Недавно модель похвасталась своим помолвочным кольцом на обложке одного из глянцев. Биберу украшение обошлось в полмиллиона долларов.

А, на днях, согласно данным TMZ, певец купил для них с Хейли дом у озера Пуслинч, самого большого озера в Канаде. Жилье обошлось ему в 5 миллионов долларов. Так как озеро является частным владением, доступ к нему широкой публики запрещен, а значит пара сможет наслаждаться уединением.

Площадь резиденции составляет 40 гектаров. На них расположился особняк площадью 836 квадратных метров с 5 спальнями, 5 ванными комнатами, открытой кухней, винным погребом, кинотеатром, бильярдной, а также конюшни и сады.

Несмотря на то что основную часть своего времени Джастин и Хейли проводят в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, дом в Канаде, на родине певца, пустовать не будет. По данным СМИ, Джастин собирается приезжать туда чаще, чтобы проводить время с семьей. Кроме того, именно там пара планирует сыграть свадьбу.

Фото: TMZ Фото: TMZ Фото: TMZ Фото: TMZ Фото: TMZ Фото: TMZ Фото: TMZ Фото: TMZ Фото: TMZ 1/9

Напомним, СМИ сплетничают о том, что у Джастина Бибера и Хейли Болдуин нет секса.