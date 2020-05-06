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Домашнее насилие и потеря ребенка: актриса Елена Репина рассказала о депрессиях

Семейная жизнь артистки так и не сложилась

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 18:29

Издевательства свекрови, домашнее насилие и потеря ребенка – такой откровенной вы увидите звезду скриптед-реалити "Реальная мистика" Елену Репину впервые. Артистка стала гостем рубрики "Кава з перцем" в программе "Зірковий шлях", которая выходит по будням в 9:30 на телеканале "Украина" и рассказала о сложных период в жизни.

Елена всегда мечтала встретить такого мужчину, как ее отец. Но, к сожалению, личная жизнь до сих пор не сложилась. Ради театральной карьеры знаменитость бросила парня, за которого могла бы выйти замуж. Так ей посоветовала ее мать. А через несколько лет Репина встретила мужчину, который подарил ей сына Ивана.

Актриса Елена Репина
Актриса Елена Репина
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Если я кого-то и любила до поросячьего визга, то это именно отца своего сына. Мы были очень красивой парой. Он был очень высоким, статным", – вспоминает актриса.

Но, как оказалось, создавать семью с Репиным мужчина не собирался: "В свое время он выбрал не меня беременную, а киевскую прописку. Я рожала своего ребенка без отца. Но это были советские времена. И я, актриса, в пелене привезла ребенка. Боже, как над мамой моей глумились и соседи, и на работе, они мою маму еле до петли не довели".

Спас женщин от пересудов брак Елены с племянником актера Алексея Вертинского – Дмитрием, который усыновил ее ребенка. Елена признается, вышла замуж не по большой любви, а чтобы у сына был отец. Но тогда она не знала, что Дмитрий будет поднимать руку на нее и ребенка: "Один раз он меня схватил за волосы. Я ему сказала, что убью. Ты ляжешь спать – я тебя убью. Сына он бросался бить при мне. И я между ними бросалась. Там доставалось и мне, и сыну... Я узнала, что он бил маму мою. Она никогда не говорила, мама просто не хотела быть причиной для развода".

Но когда Ивану исполнилось 19 лет, Дмитрий ушел из семьи к 18-летней девушки. После этого Елена влюбилась в женатого мужчину, а расставание с ним пережила очень тяжело. Построить счастливую семью актриса пыталась со своим другом, которого звали так же, как и бывшего мужа – Дмитрий. Он был на 20 лет моложе актрисы. В 48 лет Репина решилась на второго ребенка, которому было не суждено родиться – на 5 месяце беременности у актрисы случился выкидыш.

Актриса Елена Репина
Актриса Елена Репина
Фото: пресс-служба

"Мы были очень счастливы, когда мы думали, что у нас будет ребенок. Мы имя мальчику придумали. У нас был бы Ярема Дмитриевич. Есть семьи, которых горе объединяет. Наше горе нас разъединило. Мы остались близкими людьми в душе, в сердце. Это было очень трудно. И мне, и ему. Он молодой, я ему сказала – иди гуляй, потому что я тебе уже никого не рожу, а тебе нужна полноценная семья", – делиться Елена.

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После случившегося у Елены началась депрессия: "У меня было 80 кг веса. Толстая, вот такие щеки, вот такой живот, грудь 5 размера. И меня начали приглашать работать и по-тихонько мозги встали на место". Спустя 6 лет после потери сына 54-летняя актриса решилась второй раз стать мамой. Суррогатная мать родила актрисе дочку.

Недавно Елена Репина рассказала о своем персонаже из "Реальной мистики", работе и дружбе.

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