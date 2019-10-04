Домашние животные знаменитостей: любимцы Насти Каменских, Леси Никитюк и других

Большинство звезд отдают предпочтение собакам

Знаменитости и их любимцы Фото: Instagram.com

Сегодня, 4 октября, отмечается Всемирный день животных. Несмотря на занятость, дома у многих знаменитостей тоже живут четвероногие друзья. Сегодня.Lifestyle собрали подборку животных, о которых заботятся звезды.

Смотрите также видео о том, как животные ухаживают за детьми:

Настя Каменских, Потап и бишон фризе Мими (в переводе с итальянского – любимая):

Настя Каменских, Потап и Мими Фото: instagram.com/kamenskux

Ольга Сумская и Виталий Борисюк, собачки Джессика и Жасмин:

Ольга Сумская и Виталий Борисюк с дочерью и любимцами Фото: instagram.com/olgasumska

Йоркширский терьер Ольги Фреймут – Лунтик:

Пес Ольги Фреймут Фото: instagram.com/freimutolia

Собаки Владимира Зеленского – Нора и Петр, а также морская свинка Яша:

Собаки Владимира Зеленского Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Морская свинка Владимира Зеленского Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Джамала и шпиц Баду:

Джамала с песиком Фото: instagram.com/jamalajaaa

Сфинксы Кокос и Цея Сергея и Снежаны Бабкиных:

Коты Сергея и Снежаны Бабкиных Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Леся Никитюк и вест хайленд уайт терьер – Рафаэль:

Леся Никитюк и пес Рафаэль Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Вера Брежнева и бишон фризе Дейзи:

Вера Брежнева с собакой Фото: instagram.com/ververa

Актриса Дженнифер Энистон обожает собак и после развода с Джастином Теру переживала, чтобы любимцы остались с ней. В доме звезды живут три собаки – Долли, Клайд и Софи.

Дженнифер Энистон с собакой Фото: Getty Images

Голливудский актер Микки Рурк обожает собак и недавно умилил общением с одним из любимцев:

Напомним, ранее украинские звезды рассказали о нападениях животных.

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