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Домашние животные знаменитостей: любимцы Насти Каменских, Леси Никитюк и других

Большинство звезд отдают предпочтение собакам

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Знаменитости и их любимцы
Знаменитости и их любимцы
Фото: Instagram.com

Сегодня, 4 октября, отмечается Всемирный день животных. Несмотря на занятость, дома у многих знаменитостей тоже живут четвероногие друзья. Сегодня.Lifestyle собрали подборку животных, о которых заботятся звезды.

Смотрите также видео о том, как животные ухаживают за детьми:

  • Настя Каменских, Потап и бишон фризе Мими (в переводе с итальянского – любимая):

Настя Каменских, Потап и Мими
Настя Каменских, Потап и Мими
Фото: instagram.com/kamenskux

  • Ольга Сумская и Виталий Борисюк, собачки Джессика и Жасмин:

Ольга Сумская и Виталий Борисюк с дочерью и любимцами
Ольга Сумская и Виталий Борисюк с дочерью и любимцами
Фото: instagram.com/olgasumska

  • Йоркширский терьер Ольги Фреймут – Лунтик:

Пес Ольги Фреймут
Пес Ольги Фреймут
Фото: instagram.com/freimutolia

  • Собаки Владимира Зеленского – Нора и Петр, а также морская свинка Яша:

Собаки Владимира Зеленского
Собаки Владимира Зеленского
Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Морская свинка Владимира Зеленского
Морская свинка Владимира Зеленского
Фото: instagram.com/zelenskiy_official

  • Джамала и шпиц Баду:

Джамала с песиком
Джамала с песиком
Фото: instagram.com/jamalajaaa

  • Сфинксы Кокос и Цея Сергея и Снежаны Бабкиных:

Коты Сергея и Снежаны Бабкиных
Коты Сергея и Снежаны Бабкиных
Фото: instagram.com/snezhana_babkina

  • Леся Никитюк и вест хайленд уайт терьер – Рафаэль:

Леся Никитюк и пес Рафаэль
Леся Никитюк и пес Рафаэль
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

  • Вера Брежнева и бишон фризе Дейзи:

Вера Брежнева с собакой
Вера Брежнева с собакой
Фото: instagram.com/ververa

  • Актриса Дженнифер Энистон обожает собак и после развода с Джастином Теру переживала, чтобы любимцы остались с ней. В доме звезды живут три собаки – Долли, Клайд и Софи.

Дженнифер Энистон с собакой
Дженнифер Энистон с собакой
Фото: Getty Images

  • Голливудский актер Микки Рурк обожает собак и недавно умилил общением с одним из любимцев:

Напомним, ранее украинские звезды рассказали о нападениях животных.

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