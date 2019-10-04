Домашние животные знаменитостей: любимцы Насти Каменских, Леси Никитюк и других
Большинство звезд отдают предпочтение собакам
Сегодня, 4 октября, отмечается Всемирный день животных. Несмотря на занятость, дома у многих знаменитостей тоже живут четвероногие друзья. Сегодня.Lifestyle собрали подборку животных, о которых заботятся звезды.
Смотрите также видео о том, как животные ухаживают за детьми:
- Настя Каменских, Потап и бишон фризе Мими (в переводе с итальянского – любимая):
- Ольга Сумская и Виталий Борисюк, собачки Джессика и Жасмин:
- Йоркширский терьер Ольги Фреймут – Лунтик:
- Собаки Владимира Зеленского – Нора и Петр, а также морская свинка Яша:
- Джамала и шпиц Баду:
- Сфинксы Кокос и Цея Сергея и Снежаны Бабкиных:
- Леся Никитюк и вест хайленд уайт терьер – Рафаэль:
- Вера Брежнева и бишон фризе Дейзи:
- Актриса Дженнифер Энистон обожает собак и после развода с Джастином Теру переживала, чтобы любимцы остались с ней. В доме звезды живут три собаки – Долли, Клайд и Софи.
- Голливудский актер Микки Рурк обожает собак и недавно умилил общением с одним из любимцев:
Напомним, ранее украинские звезды рассказали о нападениях животных.
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