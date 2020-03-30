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Дональд Трамп отказался оплачивать охрану Меган Маркл и принца Гарри: заявление президента

Глава США заявил, что герцоги должны сами обеспечить себе безопасность

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 13:30

На прошлой неделе принц Гарри и его супруга Меган Маркл с их годовалым сыном Арчи Харрисоном переехали из Канады в США. Бывшая актриса обосновалась в своем родном городе Лос-Анджелесе, чтобы быть ближе к работе. После сложения королевских обязанностей герцоги полностью будут сами себя обеспечивать, но из-за пандемии коронавируса процесс выхода из семье переносится. Согласно протоколу, все страны, где находятся члены королевской семьи, должны обеспечить им охрану.

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Но президент США Дональд Трамп заявил, что государство не собирается оплачивать услуги охраны. Отметим, что до этого жители Канады были возмущены тем, что их налоги будут направлены на оплату безопасности герцогов.

"Я большой друг и почитатель королевы и Соединенного Королевства. Сообщалось, что Гарри и Меган, покинувшие Королевство, будут постоянно проживать в Канаде. Теперь они уехали из Канады в США, но США не будут платить за их безопасность. Они сами должны платить!" – написал президент на своем официальном аккаунте в Twitter.

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Напомним, что герцоги после выхода из семьи не будут использовать государственные средства или свои титулы. Однако сообщается, что Гарри и Меган будут по-прежнему известны как герцог и герцогиня Сассекские, граф и графиня Дамбартон, а также барон и баронесса Килкил. Представитель пары подчеркнул, что принц Гарри остается шестым в очереди на трон.

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