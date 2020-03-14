Донателла Версаче пожертвовала крупную сумму на борьбу с вирусом

Владелица модного дома Versace пожертвовала 200 тысяч евро госпиталю в Милане

Донателла Версаче пожертвовала крупную сумму госпиталю в Милане. Владелица модного дома Versace отдала 200 тысяч евро на борьбу с коронавирусом,о чем рассказала своим фолловерам в Instagram.

Эпидемия коронавируса не оставляет равнодушным никого. Украинские селебрити обращаются к фанатам и отменяют концерты, а Донателла Версаче отдает кругленькую сумму госпиталю в Италии.

Донателла Версаче Фото: instagram.com/donatella_versace

Владелица модного дома Versace пожертвовала 200 тысяч евро для улучшения медицинской отрасли в Милане. О своем вкладе Донателла Версаче рассказала в сети.

"В это время важно быть солидарными, поддерживать и помогать всем, кто находится на передовой и каждый день борется, чтобы спасти сотни жизней... Это время, когда нам, как обществу, нужно быть вместе и заботиться друг о друге", – написала Донателла.

INSTAGRAM

Добавим, что Италия оказалась на втором месте среди стран во всем мире по массовости заражения коронавирусом.

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Ранее мы писали, что итальянский модный дом Versace полностью отказался от использования меха.

Напомним также, что немецкая супермодель Хайди Клум обеспокоена своим недугом. Знаменитость призналась, что у нее лихорадка, и она не может пройти тест на обнаружение коронавируса.

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