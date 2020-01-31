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"Допрыгался": Илона Гвоздева резко ответила Владимиру Остапчуку на его измены

Звезда танцев поддержала экс-супруг шоумена Елену Войченко

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:15
Илона Гвоздева и Владимир Остапчук
Илона Гвоздева и Владимир Остапчук
Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Бывшая супруга украинского шоумена Владимира Остапчука рассказала в резонансном интервью в рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" об изменах ведущего Евровидения 2017. Более того, Елена Войченко утверждает, что шоумен отказался оплачивать после развода услуги няни.

Смотрите полное интервью бывшей супруги Владимира Остапчука:

Елена Войченко рассказала об изменах Владимира Остапчука
Видео: телеканал "Украина"

Сам Владимир не стал отмалчиваться и прокомментировал интервью бывшей жены. По его словам, он шокирован таким поступком Елены и не видит смысла выносить семейные ссоры на публику. Более того, вскоре он пообещал дать ответное интервью, в котором расскажет свою версию развода.

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Поддержать бывшую супругу украинского ведущего взялась его партнер по танцевальному проекту Илона Гвоздева. Известно, что у знаменитостей во время шоу не сложились отношения. Илона не раз заявляла, что у Владимира возникла звездная болезнь. Одной из первых знаменитость оставила комментарий под постом шоумена о причинах развода: "И тут ты решил расспиарить себя!!! Ну ты и шоумен, конечно!!! Да ты, Вова, человек-говно года, а не шоумен года! Есть такой кубок, забери его себе".

Позже звездная танцовщица у себя на странице в Instagram коротко написала, говоря о изменах Остапчука: "Допрыгался ты, Вова!". Но на этом Гвоздева не остановилась и в Instagram-stories поделилась постом некой Алины Харечко. Женщина утверждает, что Елена звонила ей со слезами на глазах, ведь у нее нет денег заплатить за школу детям.

"Когда мне звонит и плачет в трубку Лена Войченко, бывшая жена телеведущего Вовы Остапчука и говорит, что после развода ей не за что платить за школу, и папа деток появляется на 5 минут в месяц, чтобы снять для многотысячного Instagram-stories – я говорю "Вытри слезы, девочка! Бумеранг всегда летит назад". Потому что мужчина, который оставил своих детей без денег, без помощи и без внимания будет наказан. Всегда. Во все времена так было и так будет. Он заплатит карьерой и успехом, которых не будет. P.S. У Лены нет возможности работать, так, как на руках двухлетний сын, а няня, как вы знаете – стоит денег", – написала Алина Харечко.

Ранее мы также писали, что Владимир Остапчук показал фото из суда, где разводится с супругой.

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