Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Дорн, Могилевская и Лобода: MARUV поддержали коллеги и поклонники

Певица получает сотни комментариев поддержки в сети

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:27
MARUV
MARUV
Фото: Facebook/MARUV

Певица MARUV, которая должна была представлять Украину на "Евровидении 2019", получает огромную поддержку в сети. Сегодня.Lifestyle выяснил, что теплые слова артистке пишут ее коллеги, а также поклонники. Кроме этого, некоторые артисты даже снимают видео, как это сделал Иван Дорн, скопировав танец MARUV в ее выступлении на Нацотборе.

Публикация от Ivan Dorn (@dorn_ivan)

"Молодец"- так в Instagram-сторис отреагировала на пост MARUV о ее отказе подписывать договор с НОТУ Светлана Лобода.

А вот Наталья Могилевская и вовсе пригласила певицу выступить на своем сольном концерте: "Я хочу пригласить MARUV на свой сольный концерт. В крайнем случае, мы споем и станцуем там", – улыбаясь заявила Наталья во время эфира на "Нашем радио".

Певец MELOVIN, представлявший Украину на Евровидении в 2018 году, поддержал MARUV в комментариях: "Мы с тобой".

Потап сочинил рэп, в котором отметил, что "конкурс "Евровидение" для него умер".

Поклонники MARUV написали ей в сети огромное количество комментариев поддержки:

Напомним, 25 февраля стало известно, что победительница Нацотбора 2019 MARUV не представит Украину на "Евровидении". Артистка не нашла общего решения с НОТУ, которая ранее обязала MARUV подписать договор, регулирующий ее деятельность. Певице предложили подписать договор, согласно которому она должна прекратить гастроли по России и придерживаться еще нескольких пунктов соглашения. И если от концертов в РФ MARUV была готова отказаться, то другие пункты договора она нашла "кабальными", также певица заявила, что на нее оказывают давление.

Смотрите видео о самых громких скандалах на "Евровидении":

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В сети создали петицию с требованием отправить MARUV на "Евровидение 2019" Скандал вокруг Нацотбора 2019: официальный комментарий "СТБ" "Евровидение 2019": кто представит Украину вместо MARUV
Евровидение 2019 MARUV
Реклама

Новости партнеров

Срезай, не жалей: 5 коротких причёсок, которые стоит попробовать
Срезай, не жалей: 5 коротких причёсок, которые стоит попробовать
В Сети находят подтверждение, что Децла певца инсценирована
В Сети находят подтверждение, что Децла певца инсценирована
5 модных причесок 2019 года, которые подойдут всем
5 модных причесок 2019 года, которые подойдут всем
12 самых красивых пар шоу-бизнеса
12 самых красивых пар шоу-бизнеса

Популярные статьи

Сегодня, 16:05Fun

Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки

Сегодня, 13:53Fun

26 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 11:47Шоу-бизнес

В Европе отреагировали на ситуацию с MARUV на "Евровидении"

Сегодня, 11:35Техно

На краю Солнечной системы нашли новую планету

Сегодня, 09:00Психология

Гороскоп на март 2019 для знака Весы: наибольшую радость вы получите от домашнего уюта

Сегодня, 08:18Fun

Женщина похудела на центнер после ухода мужа: фото

Вчера, 15:35Техно

Новая Nokia показала фантастические возможности пентакамеры

Вчера, 12:10Психология

Гороскоп на март 2019 для знака Лев: вас ждет финансово благополучный месяц

Вчера, 10:27Афиша

"Оскар 2019": названы все лауреаты престижной кинопремии

Вчера, 09:56Fun

Забывчивый муж из-за фастфуда потерял жену

Вчера, 09:52Шоу-бизнес

Как прошла 91-я церемония вручения премии "Оскар 2019"

Вчера, 09:25Техно

Пользователей Windows 7 летом будут ждать неприятности

Вчера, 07:28Техно

На Марсе обнаружены древние реки: фото

24 февраляТехно

Популярная программа для Windows содержит скрытую угрозу

24 февраляАфиша

Какой фильм получит "Оскар 2019" – голосование

24 февраляПсихология

Гороскоп на неделю: Овнам нужно спрятаться, а Тельцам – уважать чужие интересы

Новости партнеров

Срезай, не жалей: 5 коротких причёсок, которые стоит попробовать
Срезай, не жалей: 5 коротких причёсок, которые стоит попробовать
10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности
10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности
Не прикрывая сердечками: Виталий Козловский показал фото
Не прикрывая сердечками: Виталий Козловский показал фото
Крутые упражнения на пресс, которые тебя покорят
Крутые упражнения на пресс, которые тебя покорят
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
Як замаринувати скумбрію: кращі рецепти
Як замаринувати скумбрію: кращі рецепти
Мечта любой женщины! Наталья Могилевская показала гардеробную
Мечта любой женщины! Наталья Могилевская показала гардеробную
6 интересных приемов, чтобы спасти скучный интерьер
6 интересных приемов, чтобы спасти скучный интерьер