Дорн, Могилевская и Лобода: MARUV поддержали коллеги и поклонники

Певица получает сотни комментариев поддержки в сети

MARUV Фото: Facebook/MARUV

Певица MARUV, которая должна была представлять Украину на "Евровидении 2019", получает огромную поддержку в сети. Сегодня.Lifestyle выяснил, что теплые слова артистке пишут ее коллеги, а также поклонники. Кроме этого, некоторые артисты даже снимают видео, как это сделал Иван Дорн, скопировав танец MARUV в ее выступлении на Нацотборе.

"Молодец"- так в Instagram-сторис отреагировала на пост MARUV о ее отказе подписывать договор с НОТУ Светлана Лобода.

А вот Наталья Могилевская и вовсе пригласила певицу выступить на своем сольном концерте: "Я хочу пригласить MARUV на свой сольный концерт. В крайнем случае, мы споем и станцуем там", – улыбаясь заявила Наталья во время эфира на "Нашем радио".

Певец MELOVIN, представлявший Украину на Евровидении в 2018 году, поддержал MARUV в комментариях: "Мы с тобой".

Потап сочинил рэп, в котором отметил, что "конкурс "Евровидение" для него умер".

Поклонники MARUV написали ей в сети огромное количество комментариев поддержки:

Напомним, 25 февраля стало известно, что победительница Нацотбора 2019 MARUV не представит Украину на "Евровидении". Артистка не нашла общего решения с НОТУ, которая ранее обязала MARUV подписать договор, регулирующий ее деятельность. Певице предложили подписать договор, согласно которому она должна прекратить гастроли по России и придерживаться еще нескольких пунктов соглашения. И если от концертов в РФ MARUV была готова отказаться, то другие пункты договора она нашла "кабальными", также певица заявила, что на нее оказывают давление.

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