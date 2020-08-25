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Дорофеева и Позитив рассказали о новом составе "Время и Стекло"

Сегодня, 19:00

В марте 2020 года дуэт объявил о распаде

В марте этого года популярная украинская группа "Время и Стекло" объявила о распаде. Надя Дорофеева и Позитив планировали отправиться в прощальный тур по Украине, но из-за коронавируса концерты пришлось перенести. Накануне артисты прокомментировали возможный новый состав "Время и Стекло".

Дорофеева стала гостьей авторского подкаста Позитива и Потапа. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале 2POpodcast.

Во время беседы коллеги по сцене затронули тему будущего "Время и Стекло". Надя отметила, что когда они с Позитивом займутся сольными проектами, будет обидно, если песни группы все забудут.

"Время и Стекло"
"Время и Стекло"
Фото: instagram.com/vremyaisteklo

"Беда, если песни группы "Время и Стекло" умрут вместе с уходом Нади и Позитива. Потому что их так любят все! И, мне кажется, с продюсерской точки зрения, было бы очень глупо закрыть группу. Было бы классно, если бы ее продлили", – высказалась вокалистка.

Дорофеева добавила, что в случае, если появятся новые участники "Время и Стекло", им с Позитивом нужно будет помочь им справиться с возможным хейтом в Сети, так как обычно фанаты не очень любят перемены.

"Если придут новые ребята, наша задача – помочь аудитории их воспринимать", – подытожила Надя.

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В свою очередь Позитив сомневается, что их с Надей можно кем-то заменить.

"Мне кажется, мы достаточно громкие личности, чтобы можно было взять и заменить кого-то из нас", – сказал он в подкасте.

Подробнее о распаде "Время и Стекло" смотрите в сюжете:

Ранее "Время и Стекло" выпустили прощальный клип на песню Last Dance.

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группа Позитив Время и Стекло Надя Дорофеева
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