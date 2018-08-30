Дорофеева, Зеленский, Яма и другие рассказали о том, как провели лето

Зеленский – на родине Одиссея, а Яма напугал родителей во время отдыха в Греции

Надежда Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Украинские знаменитости, а именно – Владимир Зеленский, Юрий Ткач, Игорь Ласточкин, Влад Яма и Надежда Дорофеева рассказали, как провели это лето.

Владимир Зеленский Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Владимир Зеленский: "Этим летом мне удалось совместить свою работу с отдыхом. Благодаря выступлениям удалось побывать в некоторых европейских городах. По итогу за все лето в сумме я насобирал дней 10 отпуска, чему несказанно рад. Везде я брал с собой семью, потому что не представляю своего отдыха без жены и детей. Из того, что запомнилось больше всего, это родина Одиссея, остров Итака. Там очень красиво, побывали на некоторых экскурсиях, после чего у меня возникло желание, когда-нибудь повторить этот маршрут. Еще съездили на остров Корфу. Несмотря на то, что это территория Греции, там прослеживается влияние итальянской культуры, которая мне очень нравится. Из того, что запомнилось в поездке, это то, что сын научился сам нырять в маске. Поэтому мне уже не надо все время лезть за ним в воду. А еще этим летом я прочитал интересную книгу – "Три чашки чая" – это занимательная история о том, как обычный человек способен изменить мир. Я люблю такие книги, они отлично мотивируют".

Юрий Ткач с дочерью Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Юрий Ткач: "Свой отпуск я очень ждал и наконец дождался. Сразу после съемок в Летнем кубке (Лиги смеха -ред.) мы с семьей отправились в Турцию. В этот раз выбрали Эгейское побережье, где более комфортный климат, и для ребенка есть масса развлечений. А вообще это лето у меня ассоциируется с адской жарой. Где бы я не находился, мне все равно было жарко. Поэтому я старался находить любую возможность и вырваться, если не к морю, то хотя бы к бассейну. Для меня это лучший способ релакса, когда хочется отключить мозги".

Игорь Ласточкин Фото: instagram.com/lastochkin_igor

Игорь Ласточкин: "Этим летом я нигде не отдыхал и никуда не выезжал. Всего несколько раз плавал в бассейне, а для меня, как человека, который очень любит плавать, это крайне мало. Поэтому и загара симпатичного у меня нет, точнее есть, но только до рукавов. Поэтому уже сейчас начинаю предвкушать зиму, когда мне удастся наконец уйти в отпуск. А пока даже об этом не думаю. Все время занимают "Танці з зірками", "Лига смеха" и "Игры приколов". А вообще я люблю активный отдых, лежать на одном месте дольше одного дня не могу. Еще из важных событий этого лета, это то, что я стал крестным папой своему племяннику".

Влад Яма с супругой Лилианой Фото: instagram.com/vladyama_official

Влад Яма: "Этим летом я больше всего старался провести времени с ребенком и женой. И отдых с ними в Греции я запомню надолго. Каждое утро я начинал с пробежки в 5 километров, а после возвращения в номер видел, как просыпается мой сын. Потом мы вместе перед завтраком шли купаться в бассейн. Кстати, у нас появилась традиция – уходить в заплыв натощак. В то время, когда мы отдыхали, на материке как раз случились страшные пожары. Но нам повезло, мы были на острове. Правда, родители успели перепугаться. За те 20 минут, когда мы не смогли ответить на их звонок, они уже успели себе много чего плохого нафантазировать".

Надя Дорофеева Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева: "За это лето у меня было около 100 перелетов, и почти все по работе. Сама не понимаю, как я все успевала с таким количеством переездов. Уже и забыла, что у меня был отпуск в конце июня (смеется). Хотя нет, эта поездка на Бали с мужем и нашими друзьями подарила много приятных эмоций. Первые два дня я полностью отказалась от интернета и наслаждалась только природой и нашей компанией. И благодаря этому путешествию я смогла полностью восстановить свои силы".

Напомним, Джамала показала фото с отдыха с семьей.

Ранее Бейонсе поделилась фото с отдыха с мужем и дочерью.