Довели до слез: Максим Галкин вместе с детьми устроил сюрприз Примадонне

К поздравлениям присоединились и Филипп Киркоров

Российская звезда эстрады Алла Пугачева сегодня, 15 апреля, отмечает свой день рождения. В честь праздника ее супруг Максим Галкин вместе с детьми устроил сюрприз любимой жене и записал этот момент на видео.

На своей странице в Instagram юморист опубликовал праздничный ролик со словами: "С днем рождения, любимая!". Сами же дети – Елизавета и Гарри – приготовили для звездной мамы картину с пожеланиями и торт со свечами. Как только 71-летняя Примадонна зашла на кухню дети начали читать трогательные стихи и преподнесли Алле Пугачевой по два букета роз. Примадонну растрогал сюрприз и она не сдержала эмоций: "Довели мать до слез".

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Также одним из первых звезду поздравил ее бывший супруг – певец Филипп Киркоров. На своей странице в Instagram он посвятил Примадонне трогательные строки и опубликовал фото, на котором стоит с крыльями на фоне огромного портрета Пугачевой.

"С днем рождения, моя муза и вдохновение!", — трогательно подписал Киркоров.

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Ранее мы также писали, что российский юморист Максим Галкин рассказал всю правду о рождении их с Аллой Пугачевой детей.

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