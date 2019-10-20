Дождались! Регина Тодоренко вернется в "Орел и решка"

Возвращение звезды подтвердили официально

Регина Тодоренко вернется в шоу "Орел и решка" Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко, которая показала постельные кадры с Владом Топаловым, вернется в "Орел и решка". Спустя несколько лет после ухода из проекта, звезда снова станет ведущей популярного тревел-шоу, которое покинула в 2017 году.

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О возвращении Регины на шоу стало известно накануне. Информацию официально подтвердили руководители телеканала "Пятница", где будет выходит программа с участием Тодоренко.

"Да, мы планируем запустить сезон "Орла и Решки" с Тодоренко в следующем году", – передает слова pr-менеджера канала Дарьи Симоненко Стархит.

Подробности нового сезона "Орла и решки", как и имя второго ведущего, пока не разглашаются.

Регина Тодоренко вернется в "Орел и решка" Фото: instagram.com/reginatodorenko

Напомним, что в 2017 году Регина Тодоренко покинула шоу "Орел и решка", в котором участвовала 4 года. Ее партнером в путешествиях по всему миру был Коля Серьга. В 10-м юбилейном сезоне программы Регина радовала зрителей вместе с Лесей Никитюк.

"Почти все эти 4 года я не была дома. Я не видела, как взрослеет мой племянник, не видела, как стареют мои родители. Я пропустила столько Дней рождений родственников, близких друзей, посиделки с которыми ограничивались минутными встречами, большинство из которых проходило по телефону. Чем больше становилось путешествий, тем чаще мне стало не хватать своей семьи. Сейчас я стараюсь ценить каждую минуту, проведенную с ними. Но я ни о чем не жалею", – писала Тодоренко о своем уходе.

Напомним, что ранее продюсер "Орла и решки" Нателла Крапивина резко высказалась о бывшей ведущей шоу Жанне Бадоевой, обвинив ее во лжи.

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