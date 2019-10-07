Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Драгоценные мгновения": MONATIK поделился редкими кадрами сыновей

Маленькие братья позировали перед камерами на улочке Вены

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:04
MONATIK
MONATIK
Фото: instagram.com/monatik_official

Украинский популярный певец MONATIK, который недавно посвятил своей жене трогательный стих, показал своих подросших сыновей – Даниила и Платона.

О том, где этим летом отдыхал MONATIK с семьей, смотрите в сюжете:

Отметим, что MONATIK не приверженец публичной жизни и редко делится семейными кадрами, поэтому опубликованные снимки сыновей вызвали настоящий фурор в сети. На выходных звезда вместе с женой Ириной и детьми улетели в Вену, чтобы провести вместе время. Маленькие братья позировали в одинаковых нарядах на фоне венской улочки, а на остальных кадрах держали отца за руку. Но певец снова не показал лица сыновей, а фотографировал их лишь со спины.

MONATIK на прогулке с сыновьями в Вене
Фото: instagram.com/monatik_official
MONATIK на прогулке с сыновьями в Вене
Фото: instagram.com/monatik_official
MONATIK на прогулке с сыновьями в Вене
Фото: instagram.com/monatik_official
MONATIK на прогулке с сыновьями в Вене
Фото: instagram.com/monatik_official
1/4

"Такие драгоценные мгновения. Ничего сегодня не может быть прекраснее, чем твоя семья, которая приезжает к тебе во время тура. Запоминаю каждое мгновение, секундами каждыми... С Вами... У нас сегодня огромный праздник", – написал певец.

Ранее жена Монатика Ирина Демичева показала фигуру в купальнике в яркой фотосессии с экс-женой Потапа.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Жена MONATIK показала фигуру в купальнике MONATIK посвятил Ирине Демичевой стих, которым довел фанов до слез Жена Монатика показала редкий кадр с семейного отдыха
шоу-бизнес певец MONATIK дети звезд
Реклама

Новости партнеров

Незабываемо вкусный салат по-королевски
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Бывшая жена Потапа похвасталась фигурой
Бывшая жена Потапа похвасталась фигурой
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Популярные статьи

Сегодня, 14:43Fun

"Практически исчезла": в Чернобыле показали фото уникальной змеи

Сегодня, 11:58Шоу-бизнес

ТОП-10 звезд, которые сделали пластические операции

Сегодня, 11:24Fun

Пугающий маникюр невесты на свадьбе шокировал сеть: фото

Сегодня, 10:34Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк сделала заявление

Сегодня, 08:22Fun

Кот после ночи с пятью кошками попал под капельницу: фото

Вчера, 19:45Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 18:26Шоу-бизнес

Пиар-директор Заворотнюк отреагировала на слухи о смерти актрисы

Вчера, 16:36Events

Каникулы 2019-2020 в школе: когда и сколько будут отдыхать ученики

Вчера, 15:07Афиша

На 34-м году жизни умерла украинская актриса Марина Куклина

Вчера, 14:35Техно

Samsung Galaxy S11 получит фотокамеру NASA со спектрометром

Вчера, 12:51Fun

День учителя 2019 – поздравления, проза, картинки и открытки

Вчера, 10:14Шоу-бизнес

Страстная Даша Астафьева обнажилась перед камерой

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на неделю 13-19 октября для всех знаков зодиака

5 октябряШоу-бизнес

Джамала обнажила стальной пресс и рассказала о краже

5 октябряШоу-бизнес

"Нужен маленький Потап": поклонники подозревают Каменских в беременности

4 октябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Новости партнеров

Едим орехи каждый день: перемены тела
Едим орехи каждый день: перемены тела
Эммануил Виторган предсказал судьбу Ксении Собчак. Видео
Эммануил Виторган предсказал судьбу Ксении Собчак. Видео
Велосипедистка дня: невероятный «фитнес-маньяк» Анастасия Жукова
Велосипедистка дня: невероятный «фитнес-маньяк» Анастасия Жукова
Это опасно:8 самых страшных пляжей мира
Это опасно:8 самых страшных пляжей мира
Чарівна подруга захисника Зорі Євгена Чеберка. Фото
Чарівна подруга захисника Зорі Євгена Чеберка. Фото
Ученые дали советы, когда и каким спортом стоит заниматься
Ученые дали советы, когда и каким спортом стоит заниматься
Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Онколог перечислил факторы, влияющие на появление рака
Онколог перечислил факторы, влияющие на появление рака