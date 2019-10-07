"Драгоценные мгновения": MONATIK поделился редкими кадрами сыновей

Маленькие братья позировали перед камерами на улочке Вены

MONATIK Фото: instagram.com/monatik_official

Украинский популярный певец MONATIK, который недавно посвятил своей жене трогательный стих, показал своих подросших сыновей – Даниила и Платона.

О том, где этим летом отдыхал MONATIK с семьей, смотрите в сюжете:

Отметим, что MONATIK не приверженец публичной жизни и редко делится семейными кадрами, поэтому опубликованные снимки сыновей вызвали настоящий фурор в сети. На выходных звезда вместе с женой Ириной и детьми улетели в Вену, чтобы провести вместе время. Маленькие братья позировали в одинаковых нарядах на фоне венской улочки, а на остальных кадрах держали отца за руку. Но певец снова не показал лица сыновей, а фотографировал их лишь со спины.

MONATIK на прогулке с сыновьями в Вене Фото: instagram.com/monatik_official MONATIK на прогулке с сыновьями в Вене Фото: instagram.com/monatik_official MONATIK на прогулке с сыновьями в Вене Фото: instagram.com/monatik_official MONATIK на прогулке с сыновьями в Вене Фото: instagram.com/monatik_official 1/4

"Такие драгоценные мгновения. Ничего сегодня не может быть прекраснее, чем твоя семья, которая приезжает к тебе во время тура. Запоминаю каждое мгновение, секундами каждыми... С Вами... У нас сегодня огромный праздник", – написал певец.

Ранее жена Монатика Ирина Демичева показала фигуру в купальнике в яркой фотосессии с экс-женой Потапа.

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