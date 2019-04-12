Жесткие разборки и синяки: результаты свидания Холостяка с Олей и Наташей

Участницы шоу "Холостяк 9" бурно выяснили отношения на камеру

Участницы шоу "Холостяк 9" Ольга и Наталья Фото: instagram.com/holostyakstb

Шестой выпуск девятого сезона шоу "Холостяк" оказался не менее скандальный, чем предыдущие серии реалити, скорее, наоборот. Все началось с того, что Никита Добрынин организовал свидание с Ольгой и Натальей. Поскольку это свидание должно было быть на вылет, напряжение между девушками, которые и без того друг друга не выносят, только возросло.

Во время разговора с Холостяком Оля обмолвилась, что не хочет говорить при Наташе, потому что боится ее. Никита Добрынин, в свою очередь, посчитал нужным рассказать об этом Наташе. В результате она разнервничалась и на эмоциях заявила главному герою, что на самом деле Оля достаточно брутальная девушка и явно никого не боится.

Оля и Наташа выяснили отношения на камеру Фото: instagram.com/holostyakstb

После того как Холостяк оставил девушек, Наталья начала выяснять отношения и поинтересовалась, почему Ольга сказала Никите, что боится ее, и заявила, что нет повода бояться, когда нечего скрывать. Оля сказала, что не хочет общаться, и ушла, однако Наташа пошла за ней, желая продолжить разговор. Увидев ее, Оля призналась, что хочет ударить соперницу, тем не менее не стала проявлять агрессию, так как посчитала, что Наташа именно этого и добивается. В результате Оля опять ушла.

Когда девушки приехали в дом к остальным участницам, Наташа продемонстрировала синяк, полученный в результате падения из блокарта во время первой части свидания, когда они учились лендсейлингу. Оля заявила, что Наталья во время общения с Никитой совершенно другая, нежели с ними.

12 Апр 2019 в 10:35 PDT INSTAGRAM (@holostyakstb)

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle рассказали все самые интересные подробности пятого выпуска шоу "Холостяк 9".

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