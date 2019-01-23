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Драка Виторгана и Богомолова: появились новые подробности инцидента

На момент драки Ксения была в кафе вместе с Константином

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:15
Максим Виторган и Ксения Собчак Фото: .instagram.com/mvitorgan
Максим Виторган и Ксения Собчак
Фото: .instagram.com/mvitorgan

Вот уже несколько дней в сети и СМИ не прекращается шумиха вокруг российской ведущей и журналистки Ксении Собчак, ее супруга, актера, Максима Виторгана и ее предполагаемого любовника – театрального режиссера Константина Богомолова.

Не днях стало известно о том, что между Максим и Константином произошла драка - Виторган разбил Богомолову нос. Эта ситуация не осталась без внимания поклонников Ксении, журналистов и очевидцев произошедшего. Теперь же появились новые подробности инцидента, передает StarHit.ru.

Ксения Собчак и Максим Виторган Фото: instagram.com/xenia_sobchak

По словам очевидца, в кафе, где находился Богомолов, режиссер был не сам, а с Ксенией: ""Я сидел в кафе. Это было где-то в 20:00. В это же время приехала Ксения Собчак. Потом подошел режиссер Богомолов. Я его сразу узнал. После этого они вместе удалились куда-то. Через полчаса вернулся Богомолов, а Собчак осталась в машине с телохранителями. Он сидел о чем-то разговаривал на том же месте, где и я. После этого я уже увидел, как в кафе заходит Виторган. <...> Охранник что-то ему сказал, и они вместе пошли за Богомоловым. Поднялись. Он попросил (Богомолова) выйти. Говорил: "Ты мужик или не мужик". Ну и он вышел", — говорил свидетель. Также сообщается, что Собчак осталась с Богомоловым в заведении, когда Максим удалился. 

Ранее мы сообщали, что Константин Богомолов рассказал о травмах после драки с Виторганом.

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