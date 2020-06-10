Драки и соперничество: украинские звезды рассказали о конфликтах с братьями и сестрами

Маша Ефросинина, Светлана Тарабарова, Alyosha поделились историями из детства

В эфире "Зіркового шляху" на телеканале "Украина" украинские звезды признались, что устраивали драки с братьями и сестрами в детстве.

Телеведущей Маше Ефросининой приходилось отвоевывать личное пространство. В детстве она делила комнату с младшей сестрой. И когда в гости приходили друзья, чтобы позаниматься математикой, Лиза пыталась остаться в комнате.

Сестра телеведущей Лиза Ющенко Фото: vogue.ua

"У нас 7 лет разница. Я, конечно, ее била. Боже, это было ужасно. Наша близость стала нерушимой с тех пор, как у нас появились дети. Лиза стала крестной мамой моей дочери", – вспомнила те моменты Маша Ефросинина в эфире "Зіркового шляху", который ведут Тимур Мрошниченко и Алена Винницкая.

Единственное, что сейчас раздражает Машу в сестре, так это то, что Лиза ест и не полнеет.

"Она даже сейчас жрет пасту с хлебом и не толстеет. Сволочь! А у меня от яблок могут быть вот такие щеки на следующий день", – Ефросинина.

Певица Светлана Тарабарова постоянно дралась со старшими сестрами из-за одежды: "Была такая драка, которую мы вспоминаем до сих пор. Вот только я не помню, кто на кого бросался со стулом в руке и кто выбивал двери: или я, или Галя".

TARABAROVA Фото: instagram.com/tarabarova

Хореограф Дмитрий Дикусар признался, как в детстве досталось его старшему брату.

"Я постоянно задирал Ярослава, но он меня не бил. Все-таки разница шесть лет, – сказал в интервью для телеканала "Украина" известный хореограф. – Но если бы он захотел, то я бы улетел от одного удара. Однако брат терпеливо сносил мои издевательства. И такое мудрое отношение ко мне очень сблизило нас в дальнейшем, потому что я понимаю, как сильно потрепал ему нервы и сколько синяков наставил Ярославу ни за что".

Ведущий программы "Говорит Украина" Алексей Суханов за все шалости именно он получал от родителей как старший брат.

"Однажды мы расколотили стекло в шкафу. Ой, господи, что было вечером. Я получил на орехи!" – вспомнил Алексей Суханов в эфире "Зіркового шляху".

Алексей Суханов Фото: пресс-служба

Певица Alyosha дралась за место под солнцем со средним братом: "Если честно, мы с Сашей ненавидели друг друга, потому что мне казалось, что он постоянно меня подставлял. Он съедал все конфеты, а потом говорил маме, что это Алена. А я ничего не могла сказать в ответ, у меня сразу появлялись слезы на глазах".

Когда будущая певица стала ходить с братьями на карате, то отношения еще больше обострились.

Певица Alyosha Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Братья отрабатывали свои умения уже дома, а я всегда держала макивару, но она выглядела как простая подушечка. И иногда мне попадало так, что я улетала в шкаф, – рассказала певица в эфире "Зіркового шляху". – Они подбегали и просили меня: "Аленка, только маме не говори!".

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Но однажды произошел несчастный случай, который примирил детей раз и навсегда: "Саша упал с дерева и сломал обе руки. Когда мы приехали к нему в больницу, он вышел и сел в машину на заднее сиденье. Я сидела возле него и вдруг заметила, что он смотрит на виноград, который лежал рядом. Я поняла, что Саша хочет его попробовать, но не может взять ягоды в руки. Я начала кормить его и этот момент нас сблизил".

Напомним, что певица Alyosha и ее супруг, лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя уже этим летом станут родителями в третий раз. Свою беременность артистка долгое время скрывала, пока не стал заметен живот. Новость о том, что Alyosha в третий раз станет мамой, пара сообщила в конце апреля.

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