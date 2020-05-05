Друг Нины Кирсо о лечении певицы: "Мы до последнего надеялись на чудо"

Солистка группы "Фристайл" умерла 30 апреля

30 апреля, не приходя в сознание, в возрасте 56 лет скончалась солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо. 1 июня 2018 года у артистки неожиданно случился инсульт. Для всех это обернулось полным шоком, ведь Нина вела активный образ жизни и работала в полную силу.

В начале мая 2019 года родные сообщили, что женщина вышла из комы. Однако состояние артистки не улучшалось. У Нины Кирсо не появилась концентрация, несмотря на то, что ее глаза были открытыми. Впоследствии выяснилось, что женщина давно страдала от гипертонии, но игнорировала симптомы.

Солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо Фото: Instagram.com

Некоторое время Кирсо проходила лечение в одной из клиник Киева, после чего ее перевели в другое место. Оплачивать лечение артистки помогали ее звездные коллеги: София Ротару, Олег Винник, Таисия Повалий, Андрей Данилко, участники группы "Лисапетный батальон" и другие. Ее коллега и близкий друг Сергей Кузнецов признался, что до последнего они надеялись на лучшее, но лечение в столице лишь усугубило ситуацию.

Более подробно о смерти Нины Кирсо узнайте из сюжета:

"В том, что тогда произошло, трудно выделить какие-то стадии, мы ведь не врачи. Да, так получилось, что она была дома одна и как минимум четыре часа пролежала без помощи, а при инсульте, говорят, это критично. Тем не менее мы до последнего надеялись на чудо, даже поверили недобросовестным врачам из киевской клиники, обещавшим нам, что вот-вот все наладится, и Нина сможет выйти на сцену. Мы проводили благотворительные концерты с участием звезд украинской эстрады, платили этой клинике умопомрачительные деньги", — рассказал Starhit Сергей Кузнецов.

Когда семья Нины осознала, что врачи киевской клиники их разводят, они приняли решение перевезти Нину обратно в Полтаву: "Местные врачи создали условия для лечения и вместе с нами надеялись на лучшее. Нине сделали операцию на голове — в результате скачка давления под 300 разорвался сосуд, отвечавший за важнейшие функции организма, и в мозг вылилось более 250 миллилитров крови. После этого Нина дышала самостоятельно и даже иногда чуть приоткрывала глаз, но это был неосознанный взгляд... Внешне ничего не изменилось".

Напомним, что участники группы "Фристайл" сразу же прокомментировали смерть Нины Кирсо и принесли свои соболезнования близким певицы.

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