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Друг Нины Кирсо о лечении певицы: "Мы до последнего надеялись на чудо"

Солистка группы "Фристайл" умерла 30 апреля

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 15:29

30 апреля, не приходя в сознание, в возрасте 56 лет скончалась солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо. 1 июня 2018 года у артистки неожиданно случился инсульт. Для всех это обернулось полным шоком, ведь Нина вела активный образ жизни и работала в полную силу.

В начале мая 2019 года родные сообщили, что женщина вышла из комы. Однако состояние артистки не улучшалось. У Нины Кирсо не появилась концентрация, несмотря на то, что ее глаза были открытыми. Впоследствии выяснилось, что женщина давно страдала от гипертонии, но игнорировала симптомы.

Солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо
Солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо
Фото: Instagram.com

Некоторое время Кирсо проходила лечение в одной из клиник Киева, после чего ее перевели в другое место. Оплачивать лечение артистки помогали ее звездные коллеги: София Ротару, Олег Винник, Таисия Повалий, Андрей Данилко, участники группы "Лисапетный батальон" и другие. Ее коллега и близкий друг Сергей Кузнецов признался, что до последнего они надеялись на лучшее, но лечение в столице лишь усугубило ситуацию.

Более подробно о смерти Нины Кирсо узнайте из сюжета:

"В том, что тогда произошло, трудно выделить какие-то стадии, мы ведь не врачи. Да, так получилось, что она была дома одна и как минимум четыре часа пролежала без помощи, а при инсульте, говорят, это критично. Тем не менее мы до последнего надеялись на чудо, даже поверили недобросовестным врачам из киевской клиники, обещавшим нам, что вот-вот все наладится, и Нина сможет выйти на сцену. Мы проводили благотворительные концерты с участием звезд украинской эстрады, платили этой клинике умопомрачительные деньги", — рассказал Starhit Сергей Кузнецов.

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Когда семья Нины осознала, что врачи киевской клиники их разводят, они приняли решение перевезти Нину обратно в Полтаву: "Местные врачи создали условия для лечения и вместе с нами надеялись на лучшее. Нине сделали операцию на голове — в результате скачка давления под 300 разорвался сосуд, отвечавший за важнейшие функции организма, и в мозг вылилось более 250 миллилитров крови. После этого Нина дышала самостоятельно и даже иногда чуть приоткрывала глаз, но это был неосознанный взгляд... Внешне ничего не изменилось".

Напомним, что участники группы "Фристайл" сразу же прокомментировали смерть Нины Кирсо и принесли свои соболезнования близким певицы.

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