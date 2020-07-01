Друг Гарика Харламова рассказал о страданиях комика из-за развода с Кристиной Асмус

Звезда Comedy Club держится, чтобы не показывать истинных переживаний

На прошлой неделе известные российские артисты Гарик Харламов и Кристина Асмус заявили, что после 8 лет брака они разводятся. Позже в Сети появилась информация, что якобы российские артисты приняли участие в шоу Comment Out и разыграли подписчиков Instagram. Но оказалось, что это неправда, знаменитости все-таки приняли решение развестись. Причем, Кристина уточнила, что это было ее решение.

Гарик Харламов и Кристина Асмус Фото: instagram.com/asmuskristina

В то же время друг Гарика Харламова и основатель Comedy Club Production Артур Джанибекян рассказал о его страдания из-за развода с актрисой. Ведь даже для друзей супругов эта новость стала неожиданностью. В ток-шоу "Просто о сложном" в "Яндекс.Эфире" Артур признался, что Гарик очень переживал из-за критики хейтеров, ему было очень больно.

"При этом Гарик держался супермолодцом, и я очень сильно приветствую его во всех смыслах этого слова, и считаю, что, ну да, это одна часть и одно проявление этого информативного общества", — рассказал Артур.

Более подробно о разводах российских звезд смотрите в сюжете:

Особенно Гарику было сложно, когда вышел фильм "Текст", в котором Кристина снялась в откровенных сценах с 29-летним актером Иваном Янковским.

Напомним, что недавно официально развелась еще одна звездная пара – Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Артистка обвинили мужа в рукоприкладстве и злоупотреблении алкоголем.

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