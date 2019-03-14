Другой человек: Слава Каминская показала детское фото

Певица опубликовала редкий архивный снимок

Слава Каминская показала архивное фото Фото: instagram.com/babaslavka

34-летняя певица Слава Каминская, которая недавно рассекретила свой вес и призналась, как борется с лишними килограммами, показала архивный снимок.

Слава Каминская в Instagram опубликовала редкое детское фото, на котором сложно узнать певицу. Кроме того, артистка поделилась своими детскими комплексами. Как оказалось, Слава Каминская жутко стеснялась своего цвета волос.

"Раньше мои волосы были намного рыжее, но меня это раздражало и я ужасно из-за них комплексовала. Мне говорили, что когда я вырасту, буду гордиться своим цветом волос, но я, понятное дело, не верила. Выросла... Меня все устраивает, но с возрастом, к сожалению, он стал не таким ярким. Все проходит... и даже рыжина. Время беспощадно... цените каждый момент...", – написала певица.

Слава Каминская в детстве Фото: instagram.com/babaslavka

К слову, недавно жгучая красотка украинского шоу-бизнеса Слава Каминская появилась в первом выпуске девятого сезона шоу "Холостяк".

Ранее мы писали, что Виктория Бекхэм тоже показала, как выглядела в детстве. В честь дня рождения мамы дизайнер поделилась архивным фото.

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