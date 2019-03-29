Друзья Пэрис Джексон признались, почему она на самом деле попала в больницу

Дочь Майкла Джексона случайно повредила руку кухонными ножницами

Дочь Майкла Джексона - Пэрис Фото: Getty Images

Недавно в сети появилась информация о том, что дочь Майкла Джексона, 20-летняя Пэрис, пыталась покончить жизнь самоубийством. Однако спустя несколько дней девушка опровергла эту новость и даже появилась на публике со своим бойфрендом Габриэлем Гленном.

Теперь стало известно, что дочь Майкла Джексона действительно попала в больницу, но причиной является не попытка самоубийства. Об этом Daily Mail рассказали друзья Пэрис. По их словам, девушка веселилась на одной из вечеринок, была очень активной и в один момент случайно поранила руку кухонными ножницами. Друзья не смогли самостоятельно остановить кровь, и один из них позвонил в службу спасения.

Дочь Майкла Джексона Фото: AFP

Учитывая достаточно бурное поведение девушки, в том числе в больнице, медики планировали госпитализировать Пэрис Джексон на три дня, однако друзья дочери поп-короля пообещали, что присмотрят за ней, и забрали девушку.

Отметим, как утверждали СМИ, Пэрис Джексон хотела свести счеты с жизнью после просмотра и скандала вокруг фильма о своем отце "Покидая Неверленд", где поп-короля обвиняют в сексуальных контактах с несовершеннолетними мальчиками. Однако дочь Майкла Джексона обвинила прессу во лжи.

Смотрите видео о подробностях жизни Майкла Джексона:

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