ДТП с Ефремовым: сожительница погибшего Сергея Захарова подала в суд на следствие

Женщина требует денежной компенсации

Гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова, подала в суд на следствие, сообщает Telegram-канал Mash.



О том, что Ирина, сожительница Захарова, как и родственники погибшего, требует компенсацию, рассказал адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев. Ирина жила в гражданском браке с Захаровым, из-за этого ее не признали потерпевшей по делу и она не вправе требовать компенсацию за моральный ущерб.

"Может, мне тоже что-то требовать у Ефремова? Шансов ведь примерно столько же, в законе ведь нет понятия гражданская супруга, просто сожительница", – цитирует Пашаева Mash.

Актер Михаил Ефремов Фото: YouTube

Отметим, что ранее сообщалось, что семья Сергея Захарова, погибшего в страшном ДТП по вине российского актера Михаила Ефремова, требует у актера 40 миллионов рублей морального ущерба. На денежную компенсацию также претендует и сожительница погибшего. Примечательно, что ранее члены семьи потерпевшего публично отказывались от какой-либо денежной компенсации и претензий к Михаилу Ефремову.

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