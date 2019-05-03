Дуэт контрастов: Мята и Ivan NAVI представили совместный трек и клип

Запись песни и съемка видео заняли две недели

Ivan NAVI и Мята Фото: пресс-служба

Инь и Янь – едины и неделимы в своей первоначальной трактовке. Именно такими противоположными и одновременно дополняющими элементами стали певица Мята и Ivan NAVI. Артисты записали танцевальный трек "Ти мене кохай" и представили снятый на него клип.

Идея дуэтной работы возникла спонтанно, однако, учитывая, что Мята и Ivan NAVI живут в разных городах (Киев-Львов), запись песни и съемка видео заняли две недели.

"Наш дуэт – это тот случай, когда просто полностью совпало настроение. Здесь даже трудно сказать кому принадлежит идея коллаборации. Мы начали импровизировать в студии и уже не могли остановиться. Песня получилась легкая с нотками романтики и соблазна", – поделилась эмоциями Мята.





"Мы с Мятой абсолютно разные: у каждого из нас свой музыкальный стиль, мы разные и по темпераментам, и по стилю исполнения, но я думаю, что благодаря этому и новая песня стала особой, потому что возникла какая-то магия в сочетании несочетаемого", – отметил также Ivan NAVI.

На песню "Ти мене кохай" артисты решили сразу снять и видео. Над клипом работал продакшн HD SHOT STUDIO: режиссер Юджин и оператор Алексей Островой. В основу идеи видео легло сочетание двух противоположных цветов – черного и белого, но при этом, вместо резкого контраста, они, наоборот, создают гармонию.

Ранее Ivan NAVI дал откровенное интервью Сегодня.Lifestyle, где рассказал о Нацотборе на "Евровидение", девушках и спорте.

Кроме этого мы писали, что трек Ivan NAVI сравнили с песней Джастина Тимберлейка.

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