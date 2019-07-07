Дуэйн Скала Джонсон пережил сильнейшее землетрясение: подробности

Известный актер стал очевидцем природного катаклизма, коснувшегося юга Калифорнии

Дуэйн Скала Джонсон пережил сильнейшее землетрясение Фото: instagram.com/therock

Американский актер Дуэйн "Скала" Джонсон пережил землетрясение, которое случилось на юге Калифорнии в четверг, 4 июля. Об этом знаменитость сообщил в своем Twitter.

Смотрите ролик о впечатляющих домах знаменитостей:

На днях Калифорнию сотрясло землетрясение магнитудой 6,6 баллов. По словам исследователей, этот природный катаклизм стал самым сильнейшим в районе за последние два десятка лет.

47-летний Дуэйн, ставший очевидцем землетрясения, рассказал, что явление затронуло его дом, однако существенных повреждений удалось избежать. "Мы сейчас дома. Нас здорово „тряхнуло", но уже все хорошо. Мысленно с теми, кто оказался ближе к опасности. Ребята, берегите себя и будьте готовы", написал Скала в социальной сети.

О землетрясении в Калифорнии также сообщила 63-летняя сестра Майкла Джексона - Ла Тойя. В Instagram звезда выразила беспокойство за свою жизнь. "Это было просто ужасно! Во всем доме страшно шатались люстры и был слышен звук трескающегося пластика. Я до сих пор не могу прийти в себя", – написала певица.

4 Июл 2019 в 11:10 PDT INSTAGRAM (@latoyajackson)

По информации западных СМИ, толчки от землетрясения ощущались даже в Лас-Вегасе.

Напомним, что ранее Дуэйн Джонсон показал фото со съемок продолжения "Джуманджи".

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