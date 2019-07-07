Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Дуэйн Скала Джонсон пережил сильнейшее землетрясение: подробности

Известный актер стал очевидцем природного катаклизма, коснувшегося юга Калифорнии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:32
Дуэйн Скала Джонсон пережил сильнейшее землетрясение
Дуэйн Скала Джонсон пережил сильнейшее землетрясение
Фото: instagram.com/therock

Американский актер Дуэйн "Скала" Джонсон пережил землетрясение, которое случилось на юге Калифорнии в четверг, 4 июля. Об этом знаменитость сообщил в своем Twitter.

Смотрите ролик о впечатляющих домах знаменитостей:

На днях Калифорнию сотрясло землетрясение магнитудой 6,6 баллов. По словам исследователей, этот природный катаклизм стал самым сильнейшим в районе за последние два десятка лет.

47-летний Дуэйн, ставший очевидцем землетрясения, рассказал, что явление затронуло его дом, однако существенных повреждений удалось избежать. "Мы сейчас дома. Нас здорово „тряхнуло", но уже все хорошо. Мысленно с теми, кто оказался ближе к опасности. Ребята, берегите себя и будьте готовы", написал Скала в социальной сети.

О землетрясении в Калифорнии также сообщила 63-летняя сестра Майкла Джексона - Ла Тойя. В Instagram звезда выразила беспокойство за свою жизнь. "Это было просто ужасно! Во всем доме страшно шатались люстры и был слышен звук трескающегося пластика. Я до сих пор не могу прийти в себя", – написала певица.

INSTAGRAM (@latoyajackson)

По информации западных СМИ, толчки от землетрясения ощущались даже в Лас-Вегасе.

Напомним, что ранее Дуэйн Джонсон показал фото со съемок продолжения "Джуманджи".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Появился захватывающий трейлер фильма "Джуманджи 3" Дуэйн "Скала" Джонсон растрогал сеть милым видео с маленькой поклонницей В Калифорнии ввели чрезвычайное положение после мощного землетрясения
землетрясение актер Калифорния дуэйн джонсон
Реклама

Новости партнеров

Как менялась скандально известная дочка Анджелины и Брэда?
Как менялась скандально известная дочка Анджелины и Брэда?
Творожный рулет за 5 минут без выпечки. Райское наслаждение
Творожный рулет за 5 минут без выпечки. Райское наслаждение
Ирина Понаровская: «Это позор! Лучше бы меня наградили посмертно»
Ирина Понаровская: «Это позор! Лучше бы меня наградили посмертно»
Как узнать характер человека по кулаку: простой тест
Как узнать характер человека по кулаку: простой тест

Популярные статьи

Сегодня, 09:45Fun

Ивана Купала 2019: красивые открытки с праздником

Сегодня, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 7 июля-13 июля для всех знаков зодиака

Вчера, 20:27Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 19:14Events

Дома и с подругами: ТОП-5 гаданий на Ивана Купала в домашних условиях

Вчера, 15:53Шоу-бизнес

Как проходят королевские крестины: интересные и неожиданные факты

Вчера, 14:55Fun

6 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 10:40Шоу-бизнес

Настоящий психоз: Регина Тодоренко показала истерику перед свадьбой

Вчера, 06:57Fun

Ивана Купала 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 6 июля: все знаки зодиака

5 июляEvents

Гороскоп на завтра по картам Таро для всех знаков зодиака

5 июляTravel

Куда поехать в июле 2019: необычные курорты в Европе

5 июляШоу-бизнес

Амстердам отказался принимать Евровидение 2020: известна причина

5 июляFun

Уловку видят только избранные: оптическая иллюзия поставила сеть в тупик

5 июляШоу-бизнес

Катя Осадчая купила машину за три миллиона гривен

5 июляШоу-бизнес

Мамина копия: Регина Тодоренко показала близкого человека

4 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Новости партнеров

Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках
Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках
Поклонники не узнали сильно располневшую Нелли Уварову
Поклонники не узнали сильно располневшую Нелли Уварову
Когда у человека наступает старость
Когда у человека наступает старость
Вызвавшая фурор внучка Михаила Боярского вышла на красную дорожку
Вызвавшая фурор внучка Михаила Боярского вышла на красную дорожку
Врачи назвали фрукт, который нормализует работу поджелудочной
Врачи назвали фрукт, который нормализует работу поджелудочной
Дочь Юрия Яковлева призналась в изнасиловании
Дочь Юрия Яковлева призналась в изнасиловании
Тина Канделаки об отношениях: «Все изменяют всем»
Тина Канделаки об отношениях: «Все изменяют всем»
Куликова: «К сорока годам я получила подарок судьбы»
Куликова: «К сорока годам я получила подарок судьбы»
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь