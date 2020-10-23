Дуэйн "Скала" Джонсон потроллил себя 11-летнего: "Забыл надеть лифчик" (фото)

В детстве актер мечтал стать рестлером

Знаменитый актер Дуэйн "Скала" Джонсон, который недавно со всей семьей переболел коронавирусом, поделился архивным фото и жестко подшутил над собой в Instagram.

Джонсон показал себя в 11-летнем возрасте. Как признался сам актер, тогда он мечтал стать рестлером, как и его отец.

"Немного вспомним 1983 год, когда мне было 11 лет – я любил надевать борцовские шорты, ботинки, куртку и чемпионские пояса моего отца – мечтал однажды стать профессиональным чемпионом по рестлингу. Единственное, что я забыл тогда надеть, так это лифчик для тренировок!" – шутит актер.

Самоирония: "уровень – Бог"!

Скриншот: Instagram Дуэйна Джонсона

Все подписчики, друзья и коллеги Дуэйна хоть и посмеялись, но также написали в комментариях, что "он прекрасен с любой внешностью".

Отметим, что Джонсону все-таки удалось стать чемпионом по рестлингу, и, как вы знаете, построить блестящую актерскую карьеру в Голливуде.

И еще интересный факт: Дуэйн возглавляет список самых высокооплачиваемых звезд в Instagram. Мы недавно писали об этом, так что можете узнать, кто еще разместился в рейтинге рядом с Дуэйном.

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