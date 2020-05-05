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"Думала, упадет в обморок": Вера Кекелия поделилась подробностями партнерских родов

Певица рассказала, как выбирала имя для сына

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 10:00

Звезда "Голосу країни" и "Женского квартала" Вера Кекелия впервые стала мамой. Певица и актриса родила сына весом 4200 г и ростом 57 см в одном из столичных роддомов. Новорожденного назвали Иваном. Украинская певица поделилась подробностями родов и рассказала, почему выбрала для малыша именно такое имя.

"У нас был список из нескольких имен, среди которых были: Иван, Эрнест, Рожден. Мне давно почему-то хотелось, чтобы моего сыночка звали Иван, но Ромчик (муж Веры, певец Роман Дуда, – Ред.) немножко сомневался. И мы решили, что, когда родится наш сын, мы на него посмотрим и решим, как его зовут. И вот мы его увидели и поняли, что это Ваня, Ванюша, Ванька", – рассказывает артистка.

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Также Вера и Роман признаются, что заранее выбрали для себя семейные роды. В итоге супруг певицы был рядом с ней до самого рождения малыша.

"Рома был со мной на протяжении всех родов от первой до последней секунды. Он был рядом, помогал мне и акушерам, массировал мне спину, всячески поддерживал. Я могу сказать точно, что Рома тоже рожал. Я всегда знала, что на мужа могу положиться. Честно говоря, я думала, что в какой-то момент он упадет в обморок, но этого не произошло. Рома держался до конца молодцом. Этот важнейший момент нашей жизни мы пережили вместе. Такая поддержка Ромчика – для меня наилучший подарок", – признается Вера Кекелия.

О подробностях третьей беременности Alyosha узнайте в сюжете:

В связи с карантином, забирать из роддома счастливых родителей с малышом приехали всего пара близких людей, среди которых еще одна участница "Женского Квартала" Марта Адамчук. Кстати, 5 мая Вере исполняется 34 года. Впервые в своей жизни она встретит день рождения в новом для себя статусе мамы.

Напомним, что ранее участник группы ТНМК стал отцом двойняшек.

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