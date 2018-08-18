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Думайте сами: Киркоров поцеловал Светлану Лободу и сделал заявление

Российский артист прокомментировал недавний скандал

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:12
Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial
Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Российский певец Филип Киркоров прокомментировал значение своих слов о творчестве украинской артистки Светланы Лободы. Она недавно разместила в Instagram отрывок интервью певицы Аллы Пугачевой, в котором та рассказывает о волнении перед выходом на сцену и ощущении зала.

"Вот они, и все мои!" – говорит Пугачева о публике. Лобода провела параллели с собственными ощущениями. "До боли близко и знакомо", – написала она и сопроводила пост хештегами "мой зритель", "моя сцена", "моя жизнь".

Прошло не так много времени и Киркоров высказался под постом: "Знакомо... Надолго ли..." – написал он. Пользователи сети решили, что таким образом российская поп-звезда решил подколоть Лободу, якобы сомневаясь в том, что ее популярность будет настолько же длительной.

"Всем пишущим, говорящим, думающим и не думающим, клевещущим заявляю: никогда ничего про эту женщину, про эту певицу, актрису, плохого в мыслях даже не имейте. Надолго ли у Светланы сейчас приоритеты сцены над приоритетами семьи?! Надолго ли?.. А вы враги и друзья думайте в меру своей испорченности, в меру того, что вы видите и слышите. Как я о ней могу сказать что-то плохое? Люблю, целую, обнимаю", – заявил певец на камеру.

За нашу дружбу Филипп Бедросович , love you #нашкороль @fkirkorov

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Напомним, знаменитая певица Светлана Лобода не так давно во второй раз стала мамой. Кто же является отцом ребенка артистки пока точно неизвестно. Официальных заявлений от певицы не было. Однако в прессе уже давно ходят слухи о том, что отец новорожденной малышки – солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым, как подозревают многие, у Светланы был роман. Певица не заставила долго ждать своих поклонников, чтобы увидеть дочь, и опубликовала первое фото с ней в Instagram.

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Источник: "Сегодня"
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