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Два года боролся с лейкемией: умер известный актер Болливуда

Информацию о смерти звезды подтвердили его представители

Владимир Грисюк
Сегодня, 14:25

В Мумбаи умер 67-летний актер индийского кино Риши Капур, который прославился благодаря фильму "Бобби" (1973). В течение двух лет он боролся с лейкемией. Информацию о смерти звезды подтвердили его представители.

Из-за болезни Капуру даже пришлось переехать в США, где он проходил курс лечения. В заявлении семьи актера говорится, что он остался веселым и развлекал врачей до конца. "Был веселым и полным решимости жить на полную после двух лет лечения на двух континентах", – утверждают менеджеры Риши Капура.

Риши Капур – индийский актер, режиссер и продюсер. С 1973-го по 2000 год он сыграл главные роли в 92 фильмах. Получил Национальную кинопремию за лучшую детскую роль в фильме своего отца Радж Капура "Мера Наам Джокер" (1970). В 1973 году он сыграл главную роль в фильме "Бобби", за которую получил премию "Лучший киноактер" в 1974 году.

Риши Капура
Риши Капура
Фото: instagram.com/rishi_kapoor102

Напомним, ранее мы подробно писали, кто из знаменитостей умер от коронавируса. Известные актеры, музыканты и даже члены королевской семьи стали жертвами COVID-19. Они пытались бороться за жизнь, но опасный недуг оказался сильнее.

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