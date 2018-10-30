"Два месяца в домашнем режиме": появилось фото актера "Дизель шоу" после ДТП

У Александра Бережка два перелома

Фото: instagram.com/berezhoks

В субботу, 20 октября, произошло трагическое ДТП, унесшее жизнь актрисы Марины Поплавской. Как сообщает пресс-служба "Дизель Студио", остальные актеры сейчас на реабилитации.

В сети появилось первое фото одного из актеров, пострадавших в аварии – Александра Бережок. Снимок а своей странице в Instagram опубликовала супруга актера.

"Наш папа на два месяца в домашнем режиме. Вот смастерил скамейку, ещё два стола на подходе", – написала Алена.

Александр Бережок Фото: instagram.com/erohina_ya

Напомним, для восстановления актерам "Дизель шоу" понадобится от двух до четырех месяцев. Егор Крутоголов и Яна Глущенко выписаны из больницы, и проходят реабилитацию дома – у актеров переломы ноги и порваны связки. Саша Бережок находится дома с двумя переломами на ноге.

Ранее актриса "Дизель шоу" Яна Глущенко рассказала о последствиях после аварии, произошедшей со всеми актерам шоу. Яна также находится на домашнем лечении.