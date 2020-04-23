"Дважды бабушка": Ольга Сумская эмоционально поздравила дочь с рождением ребенка

Украинская актриса во второй раз стала бабушкой

Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской стала мамой во второй раз. О пополнении в семье оригинальным способом сообщил возлюбленный Антонины Паперной. Российский актер Владимир Яглыч опубликовал на своей странице в Instagram кадр из мультфильма "Король Лев", где главные герои сообщают о рождении Симбы.

Украинская актриса спустя время подтвердила, что стала бабушкой во второй раз. Ольга Сумская на своей странице в Instagram эмоционально поздравила старшую дочь с рождением ребенка и не смогла сдержать своей радости.

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"Приветствую, мои родные! Теперь я дважды бабушка! Это счастье! Спасибо! Люблю вас", – написала Сумская, сопроводив публикацию снимками новоиспеченных родителей.

Пол и дату рождения родители пока не сообщают. Добавим, что Антонина проживает в России и вместе с Владимиром воспитывает двухлетнюю дочь Еву. В феврале этого года Паперная впервые показала лицо девочки.

Недавно Антонина Паперная впервые показала дочь. Смотрите видео:

Ранее мы также писали, что беременная Антонина Паперная показала кадр в нижнем белье.

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