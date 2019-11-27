Дважды в одну реку: знаменитости, которые дали возлюбленным второй шанс

Дима Коляденко признается, что до сих пор мечтает вернуть Ирину Билык

По статистике, каждая четвертая пара после расставания сходится вновь. Вот и звезды на собственном опыте доказывают, что эффект любовного бумеранга работает.

Оля Цибульская

Со своим будущим мужем Оля познакомилась на школьной лестнице. И пока одноклассницы изучали таблицу умножения, влюбленная Цибульская просчитывала план, как укротить строптивого.

Оля Цибульская с мужем Фото: instagram.com/cybulskaya

Вскоре влюбленные начали встречаться и жить вместе. Но после окончания школы Оля променяла любовь на карьеру. Она оставила парня в маленьком городке на Ровенщине и поехала покорять столицу. И ей удалось! А через три с половиной года звезда получила письмо из прошлого.

"В тот момент, когда все в мессенджерах присылали друг другу стикеры, он написал мне письмо от руки и туда вложил билеты в Париж. И написал, что если я чувствую то, что и он, до сих пор, то ждет меня в Борисполе. Мы полетели. И вернулись с Нестором", – признается Оля.

Юрий Никитин и Ольга Горбачева

Юрий Никитин и Ольга Горбачева Фото: instagram.com/gorbachovaolga

Возвращаться – хорошая примета! Это доказывает брак Юрия Никитина и его жены Оли Горбачевой.

"Я познакомился с Олей Горбачевой, и она произвела на меня очень сильное впечатление и сильно поменяла мой мир", – признается Никитин.

Отношения этой пары похожи на американские горки – они расстались после двух лет брака. А спустя семь снова поженились! Между свадебными церемониями Оля и Юра успели пережить еще несколько ссор и примирений, и родить двоих дочерей. Сейчас Горбачева, которая смогла спасти свою семью, активно помогает другим – звезда, как настоящий коуч, проводит семинары, выпускает блоги для женщин о том, как пробудить в себе сексуальную энергию и удержать любимого мужчину.

Попытки Димы Коляденко

Ирина Билык и Дима Коляденко Фото: instagram.com/dima_kolyadenko

Что было – прошло, но не в случае с шоуменом Дмитрием Коляденко! В конце весны он сделал предложение руки и сердца своей бывшей возлюбленной – певице Ирине Билык. Это уже шестая попытка Коляденко узаконить отношения со звездой. И шестое кольцо, которое Билык уже традиционно внесла в свою коллекцию украшений.

Ирина призналась, что носит эксклюзивное кольцо с бриллиантом, но с ответом не торопится. Они с Коляденко расстались 13 лет назад, а встречались всего три года. Но Дмитрий все это время продолжал охотиться на свою музу: "Я не могу найти замену Билычке. Ну я говорю об этом честно. Ну вот кто? Я не могу влюбиться после Ирки, это правда".

Даст ли Билык новый шанс Дмитрию – увидим. Но есть один весомый нюанс – певица уже 4 года как официально замужем и вместе с мужем Асланом Ахмадовым воспитывает сына Табриза. Хотя недавно Ирина Билык рассказала о ссоре с мужем.

Ранее мы также писали о звездных красотках, которые сделали первый шаг в отношениях.

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