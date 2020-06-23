Две капли воды: дочь Аллы Пугачевой поразила сходством со звездной мамой

6-летняя девочка устроила показ мод

Супруг звезды российской эстрады Алла Пугачева, которая недавно восхитила стройными ногами, опубликовал на своей странице в Instagram видео их с Примадонной дочери. Напомним, что звездные супруги воспитывают двойняшек – Лизу и Гарри, которых им родила суррогатная мать.

Так, пародист показал видео дочери, на котором девочка устроила показ мод прямо в их доме, демонстрируя разные наряды. Повадки и внешний вид 6-летней девочки напомнили поклонникам Примадонну. По их словам, Лица очень внешне напоминает им звезду эстрады.

Примечательно, что из-за кадра слышно голос Гарри, который артистично комментирует каждый выход сестры в новом образе.

INSTAGRAM

"Это мамины платья? Красотка! Вся в Аллу Борисовну", "В длинном платье на маму похожа", – пишут пользователи в Сети.

Напомним, что супруги проживают в замке в деревне Грязь и растят двоих детей – Лизу и Гарри. Максим Галкин часто радует поклонников домашними видео с супругой. А недавно их маленькие наследники устроили утренний концерт для своих родителей во время карантина. Максим опубликовал видео, в котором запечатлел импровизацию двойняшек.

Также недавно Максим Галкин резко высказался о слухах от журналистов вокруг бедности Аллы Пугачевой.

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