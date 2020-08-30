Две участницы "Танців з зірками-2020" заразились коронавирусом: выйдут ли звезды на паркет

30 августа состоялся первый прямой эфир нового сезона танцевального шоу

30 августа состоялся первый прямой эфир шоу "Танці з зірками-2020". Две звездные участницы этого сезона – Ольга Фреймут и Дарья Петрожицкая, а также их партнеры, заразились коронавирусом.

О том, что Ольга Фреймут заболела COVID-19 стало известно накануне. Ведущая опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором подтвердила диагноз.

"Друзья, считаю уместным сообщить вам о том, что я получила положительный результат на COVID-19. Когда и где заболела, не знаю. Сейчас я нахожусь на лечении и самоизоляции дома", – написала Фреймут в соцсети.

Отметим, что свое участие в танцевальном проекте она не комментировала. Как и ее партнер Илья Падзина.

Ольга Фреймут и Илья Падзина Фото: instagram.com/ilyapadzina

А вот о том, что звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая заболела коронавирусом, сообщили в прямом эфире "Танців з зірками-2020" в самом начале первого выпуска.

Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко Фото: instagram.com/ihor_helunenko

Ведущий Юрий Горбунов отметил, что не знает, выйдут ли актриса и ее партнер Игорь Гелуненко на паркет, чтобы исполнить джаз.

Напомним, что в новом сезоне шоу "Танці з зірками-2020" участвуют 14 пар. Судьями на проекте стали Екатерина Кухар, Владислав Яма и Григорий Чапкис.

Ранее мы писали, что актриса Елена Кравец вылечилась от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться