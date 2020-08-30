Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Две участницы "Танців з зірками-2020" заразились коронавирусом: выйдут ли звезды на паркет

Сегодня, 21:39

30 августа состоялся первый прямой эфир нового сезона танцевального шоу

30 августа состоялся первый прямой эфир шоу "Танці з зірками-2020". Две звездные участницы этого сезона – Ольга Фреймут и Дарья Петрожицкая, а также их партнеры, заразились коронавирусом.

О том, что Ольга Фреймут заболела COVID-19 стало известно накануне. Ведущая опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором подтвердила диагноз.

"Друзья, считаю уместным сообщить вам о том, что я получила положительный результат на COVID-19. Когда и где заболела, не знаю. Сейчас я нахожусь на лечении и самоизоляции дома", – написала Фреймут в соцсети.

Отметим, что свое участие в танцевальном проекте она не комментировала. Как и ее партнер Илья Падзина.

Ольга Фреймут и Илья Падзина
Ольга Фреймут и Илья Падзина
Фото: instagram.com/ilyapadzina

А вот о том, что звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая заболела коронавирусом, сообщили в прямом эфире "Танців з зірками-2020" в самом начале первого выпуска.

Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко
Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко
Фото: instagram.com/ihor_helunenko

Ведущий Юрий Горбунов отметил, что не знает, выйдут ли актриса и ее партнер Игорь Гелуненко на паркет, чтобы исполнить джаз.

Напомним, что в новом сезоне шоу "Танці з зірками-2020" участвуют 14 пар. Судьями на проекте стали Екатерина Кухар, Владислав Яма и Григорий Чапкис.

Ранее мы писали, что актриса Елена Кравец вылечилась от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Ольга Фреймут опубликовала первое фото после новости о заражении коронавирусом Сергей и Снежана Бабкины заболели коронавирусом: артист детально рассказал о симптомах Известная украинская телеведущая и ее дети заболели коронавирусом: где и как это произошло
коронавирус Ольга Фреймут Танці з зірками Дарья Петрожицкая
Реклама

Новости партнеров

Как выглядит самая модная сумка 2020 года
Как выглядит самая модная сумка 2020 года
Любил, но не жену: известно о первой любви принца Филиппа
Любил, но не жену: известно о первой любви принца Филиппа
«Султан перед такою б не встояв»: Дере здивувала своєю фігурою
«Султан перед такою б не встояв»: Дере здивувала своєю фігурою
Кэмерон Диас впервые назвала причины завершения карьеры
Кэмерон Диас впервые назвала причины завершения карьеры

Популярные статьи

Сегодня, 05:27Психология

Гороскоп на сегодня 30 августа: Водолей сможет реализовать проект мечты, а Рыбы будут в приподнятом настроении

Вчера, 10:06Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак вышел в свет с новой девушкой: фотофакт

Вчера, 09:00Events

Ореховый Спас: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

Вчера, 07:28Events

Сегодня Ореховый Спас-2020: история и традиции праздника

Вчера, 05:20Events

С Ореховым Спасом: яркие картинки, позитивные открытки, прикольные поздравления

Вчера, 05:05Events

29 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

28 августаСтиль

В белоснежном платье с кружевом: обнародован портрет королевы Рании к ее 50-летию

28 августаШоу-бизнес

Маленький сын и муж на 40 лет старше: что известно о новой пассии Брэда Питта

28 августаШоу-бизнес

15-летняя дочь Оли Поляковой обрела новый модельный опыт и дефилировала в холодной воде

28 августаFun

"Никогда не видел ничего подобного": загадочное существо с крыльями напугало рыбака, фото

28 августаFun

Нажал не ту кнопку: чиновник вступил в интимную связь с секретаршей во время Zoom-конференции

28 августаТехно

Самый невероятный проект Николы Теслы воплотят в жизнь спустя 100 лет

28 августаEvents

С днем ангела Марии: эффектные поздравления, картинки и открытки с именинами

28 августаEvents

Успение Пресвятой Богородицы: нежные картинки и добрые пожелания

28 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 28 августа: Водолей сможет проявить себя на работе, а Рыбам нужно браться за новые дела

28 августаFun

28 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Як виглядає підросла дочка Володимира Кличко і Хайден Панеттьєрі
Як виглядає підросла дочка Володимира Кличко і Хайден Панеттьєрі
В Сети обсуждают последнее фото Виктора Павлика с сыном
В Сети обсуждают последнее фото Виктора Павлика с сыном
Кайя Гербер демонстрирует самое модное окрашивание 2020 года
Кайя Гербер демонстрирует самое модное окрашивание 2020 года
Таисия Повалий сделала пластику носа и коррекцию лица - фото
Таисия Повалий сделала пластику носа и коррекцию лица - фото
Гинеколог назвала 5 факторов риска рака молочной железы
Гинеколог назвала 5 факторов риска рака молочной железы
Как почистить ковер в домашних условиях без проблем
Как почистить ковер в домашних условиях без проблем
Про ризик зараження коронавірусом через взуття розповіли в МОЗ
Про ризик зараження коронавірусом через взуття розповіли в МОЗ
Новая волна: 10 самых перспективных молодых актрис
Новая волна: 10 самых перспективных молодых актрис

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять