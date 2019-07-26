Дворец "Украина" не получал информации о концерте Таисии Повалий

Певица анонсировала концерт в Киеве

Таисия Повалий Фото: Instagram/tpovaliyofficial

Скандальная певица Таисия Повалий анонсировала концерт, который должен состояться в Киеве 10 декабря. Местом проведения мероприятия указан столичный дворец "Украина". Однако его представители заявили, что никакой информации о предстоящем концерте Таисии Повалий не получали. Об этом сообщает "Укрінформ".

Кроме того, в афише мероприятий дворца "Украина" концерт певицы тоже не указан, хотя выступления других артистов в декабре 2019 уже анонсированы.

Концерт Таисии Повалий в Киеве состоится 10 декабря 2019 Фото: Instagram/tpovaliyofficial

В свою очередь, представители дворца "Украина" заявили изданию, что не получали информации о концерте и афиш, так как не являются его организаторами.

"Отсутствие афиш на нашем сайте объясняется тем, что дворец "Украина" не является организатором возможного концерта. И пока мы не получали никаких афиш или информации о запланированном посторонними организаторами мероприятии", – заявили представители дворца "Украина".

Отметим, что Таисия Повалий с 2014 года активно выступает на территории РФ, в том числе в Кремле, поэтому анонсированный концерт стал для многих неожиданностью.

Ранее мы также писали, что Таисия Повалий получила именную звезду на Площади лауреатов в Витебске.

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