Двойники Оли Поляковой и Олега Винника рассказали, сколько зарабатывают

Артисты признаются, что тратят на костюмы десятки тысяч гривен

Действительно популярным артист становится тогда, когда его начинают пародировать. Журналисты программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", встретились с артистами, работающими в жанре пародии, и выяснили, у кого из звезд больше всего двойников, чьи образы создать наиболее сложно и дорого, а также по каким "фишкам" певцов узнают миллионы.

Популярным Диму Черникова сделала удачная пародия на Олю Полякову, хотя в арсенале артиста более 20 образов – Мэрилин Монро, Элвис Пресли, Леди Гага, Ирина Билык. Сейчас на пике, говорит Дима, – Тина Кароль и Оля Полякова. Пародировать звезду – удовольствие не из дешевых. Только лишь платье Оли Поляковой обошлось в 10 000 гривен, а еще 2000 – на корону.

"Сама Оля Полякова взяла эту корону и сказала: "Моя гораздо тяжелее". 5-7 концертов в месяц у меня есть стабильно. В селах меня заказывают, я выезжаю. За час зарабатываю 3000 гривен, это если без шоу-балета", – рассказал в "Ранку з Україною" Дима Черников.

Двойник Оли Поляковой Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Но есть звезда, которая может посоревноваться даже с Поляковой по количеству пародий.

"Вы даже не представляете, какая большая конкуренция. Если посчитать, сколько в Украине Сердючек, то это 2500 точно", – убеждает пародист Андрей Жданов в эфире телеканала "Украина".

Надел звезду на голову – и уже Верка Сердючка. Гораздо сложнее перевоплотиться в Филиппа Киркорова и другого короля поп-музыки – Элвиса Пресли. Андрей Жданов пародирует Киркорова уже 15 лет. За это время перенял и манеры, и харизму. А всего за 20 минут он может превратиться в Элвиса Пресли.

"Кожаный костюм с камнями Сваровски обошелся в 1000 долларов, плюс парик, плюс грим", – говорит артист. Впрочем, заказов хватает, поэтому за 4 выступления стоимость костюма можно отбить. Элвис хоть и умер 40 лет назад, а до сих пор звезда, поэтому двойник востребован в Арабских Эмиратах, а также выступал в Великобритании.

Двойник Элвиса Пресли Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Пародист Андрей Касьяненко заморских звезд хоть и не показывает, но на недостаток работы не жалуется.

"Сейчас очень популярен Олег Винник, он у нас звезда украинской эстрады. Ирина Билык, София Ротару – все, кого я показываю, это топовые артисты", – отмечает Андрей Касьяненко в "Ранку з Україною".

От коллег Андрей отличается тем, что перевоплощается из образа в образ за считанные секунды: "Меня иногда приглашают такие богатые люди, которые могут себе заказать и настоящую звезду. Но им интересно, что один артист за час времени покажет всю эстраду".

Все костюмы Андрей шьет на заказ. Приблизительная стоимость одного – 1000 долларов. Однако внешний образ ничего не стоит без характера певца. У Филиппа Киркорова – это улыбка и глаза, у Павла Зиброва – усы, у Михаила Поплавского – свои жесты, своя пластика и мимика.

Двойник Павла Зиброва Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Андрей Касьяненко говорит – за последние годы вкусы публики изменились, и все чаще сейчас заказывают пародии на украинских звезд.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

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