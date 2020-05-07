Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Дядя Жора попал в больницу с инсультом: фото

Комик находится под присмотром врачей

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 10:28

Украинский шоумен, продюсер и певец Дядя Жора, которого ранее обокрали, оказался в больнице с инсультом. Вадим Мичковский (настоящее имя артиста) несколько дней назад оказался в одной из клиник Киева, сейчас его самочувствие улучшилось. Об этом знаменитость рассказал на своей странице в Instagram.

Дядя Жора поделился с подписчиками первыми симптомами инсульта, чтобы те смогли легко распознать его и позаботиться о своем здоровье.

Комик Дядя Жора в больнице
Комик Дядя Жора в больнице
Фото: instagram.com/dyadya_jora

"Долго думал, писать этот пост или нет. Но, все-таки решил поделиться с вами и я очень надеюсь, что это будет полезным для многих. Если бы мне неделю назад сказали, что ты будешь лежать в больнице после инсульта в твои 44, здоровый мужик, полон сил и энергии, трудоголик на 150%, спортсмен-качок, не пьющий, не курящий, ведущий правильный образ жизни, я бы поржал. Пару дней назад все было хорошо. Но, вечером появилась странная штука – двоилось в глазах, сбился прицел и сильная головная боль, которая не прошла на следующее утро. С волшебного пенделя Наташи пошел в больницу. И почти ничего не предвещало беды до результатов МРТ", – рассказывает комик.

Он также добавил, что в последнее время у него был бешеный ритм жизни – сон по 6 часов, ночные посиделки за компьютером. Вадим по полной себя нагружал, чтобы каждый его час был эффективным. В Instastories комик также рассказал, что сдал тест на коронавирус и он оказался отрицательным: "Ну хоть какие-то хорошие новости".

Также смотрите, какие прогнозы делают звезды касательно коронавируса:

Напомним, что дочь Дяди Жоры выступила в программе "Рассмеши комика. Дети".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Дядя Жора выпустил клип "Богиня Инстаграма" Известного украинского комика обокрали: видео Звезду сериала "Кухня" госпитализировали - СМИ
артист инсульт комик госпитализация дядя Жора
Реклама

Новости партнеров

Старість не в радість: знаменитості, які не зберегли красоту
Старість не в радість: знаменитості, які не зберегли красоту
Віталій Козловський зізнався, хто його друга половинка
Віталій Козловський зізнався, хто його друга половинка
Женские имена, которые приносят счастье в браке
Женские имена, которые приносят счастье в браке
Ученые назвали смертельную для коронавируса температуру воздуха
Ученые назвали смертельную для коронавируса температуру воздуха

Популярные статьи

Сегодня, 06:47Fun

Удивленная отсутствием людей гусыня обустроила гнездо посреди вокзала: фото и видео

Вчера, 17:32Food

С розмарином и чесноком: рецепт запеченной дорады на гриле

Вчера, 12:08Fun

День матери в Украине: дата, история и значение праздника

Вчера, 11:40Fun

День святого Юрия 2020: что нельзя делать

Вчера, 10:15Travel

Отдых по новым правилам: когда Турция и Египет откроют туристический сезон

Вчера, 08:13Fun

Он не упал на Землю: разгадана тайна легендарного Тунгусского метеорита

Вчера, 05:00Fun

6 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

5 маяFood

Как приготовить американское печенье с конфетами

5 маяFood

Вегетарианские рецепты супов: ТОП-5 идей для обеда

5 маяШоу-бизнес

День рождения Адель: чем прославилась британская певица

5 маяFood

Как правильно приготовить шампиньоны на костре

4 маяFood

Каркаде: все, что нужно знать о чайном напитке

4 маяШоу-бизнес

"Может, с ней он поменяется": Слава Каминская заявила, что новой избраннице не повезло с ее экс-мужем

4 маяWellness

ТОП-10 самых опасных мифов о клещах

4 маяШоу-бизнес

Алена Шоптенко впервые прокомментировала развод с Дикусаром: "Над отношениями нужно работать"

4 маяШоу-бизнес

Умер музыкант группы "Ласковый май": Андрей Разин назвал причину смерти

Новости партнеров

Дядя Жора попал в больницу с инсультом
Дядя Жора попал в больницу с инсультом
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Фото таємної внучки легендарного Висоцького пробирають до мурашок
Фото таємної внучки легендарного Висоцького пробирають до мурашок
На похоронах брата Ани Лорак упала к нему в могилу: подробно
На похоронах брата Ани Лорак упала к нему в могилу: подробно
Що так ретельно приховувала Ротару, несподівано набуло розголосу
Що так ретельно приховувала Ротару, несподівано набуло розголосу
Сочная Мейхер показала внушительные объемы в наряде с вырезом
Сочная Мейхер показала внушительные объемы в наряде с вырезом
Как выглядят самые красивые девушки планеты без косметики
Как выглядят самые красивые девушки планеты без косметики
Заливной пирог с капустой и яйцом: рецепт с фото
Заливной пирог с капустой и яйцом: рецепт с фото