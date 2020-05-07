Дядя Жора попал в больницу с инсультом: фото

Комик находится под присмотром врачей

Украинский шоумен, продюсер и певец Дядя Жора, которого ранее обокрали, оказался в больнице с инсультом. Вадим Мичковский (настоящее имя артиста) несколько дней назад оказался в одной из клиник Киева, сейчас его самочувствие улучшилось. Об этом знаменитость рассказал на своей странице в Instagram.

Дядя Жора поделился с подписчиками первыми симптомами инсульта, чтобы те смогли легко распознать его и позаботиться о своем здоровье.

Комик Дядя Жора в больнице Фото: instagram.com/dyadya_jora

"Долго думал, писать этот пост или нет. Но, все-таки решил поделиться с вами и я очень надеюсь, что это будет полезным для многих. Если бы мне неделю назад сказали, что ты будешь лежать в больнице после инсульта в твои 44, здоровый мужик, полон сил и энергии, трудоголик на 150%, спортсмен-качок, не пьющий, не курящий, ведущий правильный образ жизни, я бы поржал. Пару дней назад все было хорошо. Но, вечером появилась странная штука – двоилось в глазах, сбился прицел и сильная головная боль, которая не прошла на следующее утро. С волшебного пенделя Наташи пошел в больницу. И почти ничего не предвещало беды до результатов МРТ", – рассказывает комик.

Он также добавил, что в последнее время у него был бешеный ритм жизни – сон по 6 часов, ночные посиделки за компьютером. Вадим по полной себя нагружал, чтобы каждый его час был эффективным. В Instastories комик также рассказал, что сдал тест на коронавирус и он оказался отрицательным: "Ну хоть какие-то хорошие новости".

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Напомним, что дочь Дяди Жоры выступила в программе "Рассмеши комика. Дети".

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