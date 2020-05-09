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Дядя Жора рассказал, как проходит его реабилитация после инсульта

Шоумен записал видеообращение

Инна Петрова
Сегодня, 11:21

Украинский комик и шоумен Дядя Жора (Вадим Мичковский), который на днях попал в больницу с инсультом, рассказал, как чувствует себя сейчас. Артист разместил в сети видеообращение к поклонникам, где поблагодарил всех за поддержку, а также признался, как коротает время в палате.

Ранее комик поделился, что также сделал тест на коронавирус, который оказался отрицательным. "Ну хоть какие-то хорошие новости", – сказал Дядя Жора.

Шоумен Дядя Жора
Шоумен Дядя Жора
Фото: instagram.com/dyadya_jora

На своей странице в Instagram Дядя Жора показал, как проходит его лечение в одной из столичных клиник. В коротких Insta-stories он отметил, что ему сложно выспаться, потому что на его руке закрепили специальное устройство, которое измеряет давление каждые 15 минут, издавая вибрации.

Вадим также поделился, что сейчас его прогулки ограничиваются балконом больничной палаты и длятся всего 3 минуты. А еще, что он решил пересмотреть турецкие сериалы, которые показались ему по-настоящему интересными.

INSTAGRAM

В своем видеообращении он выразил признательность всем, кто поддерживает его в это время. "Спасибо всем и каждому за Вашу поддержку, за добрые слова и пожелания! Мне очень приятно и это очень мотивирует", – говорит артист.

В комментариях у посту отметилась Леся Никитюк, которая написала, что может навестить коллегу в больнице.

Смотрите в сюжете, как звезды объявили войну коронавирусу:

Недавно также сообщалось ,что певица Татьяна Буланова госпитализирована с микроинсультом.

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