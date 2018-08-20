"Дышать по-прежнему больно": Слава Каминская сильно травмировалась на репетиции шоу

Солистка украинского поп-дуэта попала в больницу

Слава Каминская. Фото: Instagram/babaslavka

Солистка украинской поп-группы НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская, которая недавно продемонстрировала шикарную растяжку, получила серьезную травму во время репетиции первого номера танцевального шоу "Танцы со звездами". Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

По словам певицы, она неудачно выполнила акробатический элемент танца, упала и почувствовала сильную боль.

"Ну вот зачем мне в 34 года эта акробатика? А чтоб красиво было и чтобы все ахнули )))) по итогу пока ахнула и охнула только я, и все кто лицезрел этот полет над гнездом кукушки. Обидно, что эту поддержку мы отлично выполняли и не один раз. Вот что за ерунда ? Как сглазил кто-то. Знаете, когда от удара забываешь как дышать? А потом вспоминаешь, но так больно, как будто все ребра переломаны и ими же повреждены легкие и стонешь, как какой-то сбитый баклан и ничего не можешь поделать. Короче в позе циркового бобра меня доставили в больницу, где я обрыдалась от своей немощности и болей в районе всей моей больной души и тела", — написала Слава.

Слава Каминская попала в больницу Фото: instagram/babaslavka

"Прошло кучу времени, а дышать по-прежнему больно. А в районе поясницы вообще не описать словами, что происходит при малейшем повороте", – добавила она.

Каминкая также рассказала, что врачи запретили ей танцевать в течение 10 дней.

"Что бы не случилось, на паркет я выйду, в крайнем случае выползу под ваши бурные аплодисменты. Что тоже феерично", — подытожила певица.

Напомним, ранее Слава Каминская показала, как стоит на пуантах. Также Слава Каминская опубликовала забавное видео и объявила об участии в шоу "Танці з зірками". Кроме того, мы писали, Слава Каминская умилила фото с детьми, а также рассказала об "идеальной паре" с мужем.